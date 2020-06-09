HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı kamerada

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısında dün gece 23.00 sıralarında çökme meydana gelmiş ve o sırada kumpir alan bir vatandaş çökme nedeniyle çukura düşmüştü.

Bir kadının yaralandığı ve çevrede paniğe neden olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü anlar görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor. Vatandaşlar yaralı kadını bulunduğu yerden çıkartarak kaldırıma taşıyor.

Olayda hafif yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor
Gaziantep Valiliği açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandıGaziantep Valiliği açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandı

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Cemal Can için flaş sözler: Survivor hayatı bitmişti

Cemal Can için flaş sözler: Survivor hayatı bitmişti

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tel Abyad'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Tel Abyad'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Diğer Haberler
Mersin'de yaralı bulunan çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

Yaralı bulundu, tedaviye alındı

Yer: Uludağ! Oteller bölgesine inen ayı böyle görüntülendi

Yer: Uludağ! Böyle görüntülendi

Gaziantep’te eylem ve etkinlikler yasaklandı

Gaziantep Valiliği açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandı

Koronavirüsü yenen bazı hastalarda problemler devam ediyor

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Pilot lisans sınavları 29 Haziran'da başlıyor

Bakan açıkladı! 29 Haziran'da başlıyor

İstanbul trafiğinde dehşet veren anlar! Genç kız yürekleri ağza getirdi

Genç kız yürekleri ağza getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.