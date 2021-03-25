Ortaokul, lise yüz yüze mazeret sınav tarihleri ile ilgili açıklama | Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Öğrenciler ve veliler vaka oranlarının da artışıyla beraber yüz yüze sınavların iptali konusunu araştırmaya başladı. Ortaokul ve liselerdeki yüz yüze yapılacak sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi. Peki mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

ORTAOKULİ LİSE YÜZ YÜZE MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde, ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir" denildi. Yapılan açıklamada, salgının durumuna göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda, güncel risk grubuna uygun şekilde okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavların da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabileceği vurgulandı. Mazereti sebebiyle sınava katılamayacak olan öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınabilecek.

