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Ortodoks rahipten Papa’ya: Sen bir kafirsin

04.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e tepki gösterilerek, “Papa, sen bir kafirsin” dedi.

Ortodoks rahipten Papa’ya: Sen bir kafirsin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi.

"PAPA SEN BİR KAFİRSİN"

Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa’ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa’ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, “Papa, sen bir kafirsin” dedi.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa’nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti. Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü.

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PAPA, ROMA KATOLİK KİLİSESİ ADINA AF DİLEDİ

Papa Başpiskoposlukta 2016’da Yunanistan’a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos’a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi. Papa konuşmasının devamında, Ieronymos ile trajik bir şekilde daha sonraki zamanlarda ayrı düştüklerini ifade ederek, “Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı” dedi.

Papa, "Birçok Katolik’in yaptığı hatalar için Tanrı’dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum" dedi. (İHA)

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Atina Yunanistan
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