'Osaka'daki ailem de...' Türkiye'de yaşayan Japon fenomen 7.4'lük depremin ardından paylaştı! 'Neredeyse tüm Japonya sallandı'

Tüm dünya Japonya'da meydana gelen ve artçı sarsıntıları devam eden 7.4'lük depremi konuşuyor. Bölgeden gelen haberler takip edilirken tsunami uyarısı da yapıldı. Türkiye'de yaşayan ve paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Japon fenomen Yoshi Enomoto'da sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yoshi ilk paylaşımında "Japonya'da çok büyük deprem meydana geldi. 3 metrelik tsunami uyarısı var. Büyüklüğü 7,4 diye tahmin ediliyor. Umarım çok fazla zarar görmez." dedi.

"TÜM TV'DE CİDDİ CİDDİ UYARI VAR"

Sonraki paylaşımarında Yoshi, "Güncellemeleri geliyor. Deprem merkezi İshikawa'ya şu an 5 metre tsunaminin geldiği tahmin ediliyor. Çok korkunç. Umarım sahildeki insanlar tepelere kaçmıştır. Tüm TV'de ciddi ciddi uyarı var. Hemen şimdi kaçın, denizden uzaklaşın diyor. Gün de batıyor. Bir sürü ilde Tsunami uyarısı var ve bazı yerlerde zaten gelmiş. 2011'i hatırlayıp üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE TÜM JAPONYA SALLANDI"

Yoshi sonraki paylaşımında ise "Japonya'da hala büyük depremler devam ediyor. Ev yıkılma ve elektrik kesme haberleri var. Neredeyse tüm Japonya sallandı. Osaka'daki ailem da büyük sallama hissetti." dedi.

"MAALESEF EV YIKILMA GÖRÜNTÜLERİ DE VAR"

Son olarak Yoshi "İshikawa çok kötü sallanıyor. Depremin merkezi sığ olduğu için deprem uyarısı gelmeden sallanıyormuş. Maalesef ev yıkılma görüntüleri de var. Can kaybı haberi şimdilik görmüyorum ama tsunami de daha devam ediyor." ifadelerini kullandı.