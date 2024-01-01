HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Osaka'daki ailem de...' Türkiye'de yaşayan Japon fenomen 7.4'lük depremin ardından paylaştı! 'Neredeyse tüm Japonya sallandı'

'Osaka'daki ailem de...' Türkiye'de yaşayan Japon fenomen 7.4'lük depremin ardından paylaştı! 'Neredeyse tüm Japonya sallandı'

01.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Çok sayıda artçı sarsıntının devam ettiği ülkeden gelen ilk görüntüler dehşete düşürürken Türkiye'de yaşayan Japon fenomen Yoshi Enomoto da paylaşımlarda bulundu. Yoshi, son paylaşımında "Japonya'da hala büyük depremler devam ediyor. Ev yıkılma ve elektrik kesme haberleri var. Neredeyse tüm Japonya sallandı. Osaka'daki ailem de büyük sallama hissetti" dedi.

'Osaka'daki ailem de...' Türkiye'de yaşayan Japon fenomen 7.4'lük depremin ardından paylaştı! 'Neredeyse tüm Japonya sallandı'

Tüm dünya Japonya'da meydana gelen ve artçı sarsıntıları devam eden 7.4'lük depremi konuşuyor. Bölgeden gelen haberler takip edilirken tsunami uyarısı da yapıldı. Türkiye'de yaşayan ve paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Japon fenomen Yoshi Enomoto'da sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yoshi ilk paylaşımında "Japonya'da çok büyük deprem meydana geldi. 3 metrelik tsunami uyarısı var. Büyüklüğü 7,4 diye tahmin ediliyor. Umarım çok fazla zarar görmez." dedi.

"TÜM TV'DE CİDDİ CİDDİ UYARI VAR"

Sonraki paylaşımarında Yoshi, "Güncellemeleri geliyor. Deprem merkezi İshikawa'ya şu an 5 metre tsunaminin geldiği tahmin ediliyor. Çok korkunç. Umarım sahildeki insanlar tepelere kaçmıştır. Tüm TV'de ciddi ciddi uyarı var. Hemen şimdi kaçın, denizden uzaklaşın diyor. Gün de batıyor. Bir sürü ilde Tsunami uyarısı var ve bazı yerlerde zaten gelmiş. 2011'i hatırlayıp üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Y2

"NEREDEYSE TÜM JAPONYA SALLANDI"

Yoshi sonraki paylaşımında ise "Japonya'da hala büyük depremler devam ediyor. Ev yıkılma ve elektrik kesme haberleri var. Neredeyse tüm Japonya sallandı. Osaka'daki ailem da büyük sallama hissetti." dedi.

Y1

"MAALESEF EV YIKILMA GÖRÜNTÜLERİ DE VAR"

Son olarak Yoshi "İshikawa çok kötü sallanıyor. Depremin merkezi sığ olduğu için deprem uyarısı gelmeden sallanıyormuş. Maalesef ev yıkılma görüntüleri de var. Can kaybı haberi şimdilik görmüyorum ama tsunami de daha devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yollar bomboş kaldı: 'Yüzde 1'İstanbul'da yollar bomboş kaldı: 'Yüzde 1'
Anne, baba ve bir çocuk hayatını kaybetti Anne, baba ve bir çocuk hayatını kaybetti
Kurnaz tilkiyi suçüstü yakalayınca bakın ne yaptıKurnaz tilkiyi suçüstü yakalayınca bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
En Çok Okunan Haberler
Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Yılbaşı akşamı damat dehşeti! 2 kişiyi vurup intihar etti

Yılbaşı akşamı damat dehşeti! 2 kişiyi vurup intihar etti

Belediye başkanından pazarcıya sert sözler! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'ın yorumu gündem oldu

Belediye başkanından pazarcıya sert sözler! Görüntüleri paylaşan İsmail Saymaz'ın yorumu gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.