OSIRIS-REx'i Bennu'ya gönderen NASA'nın yeni hedefi: 'Kaos Tanrısı'

NASA uzay çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Dairenin son hedefi ise Bennu gök taşı olmuştu hatırlarsanız. Yaşam kaynağı arama adına 2016 yılında OSIRIS-REx uzay aracını Dünya'dan uğurlayan NASA, 2 yıl sonra ise OSIRIS-REx'in Bennu'ya ulaştığını duyurmuştu. Uzay aracının gök taşından numune topladığı anlarda ise tüm dünya nefesini tutmuştu. Sonuç olarak OSIRIS-REx, Bennu'nun yüzeyinden en az 60 gram numune toplamayı başarmıştı. Bu başarılı görev sonrası, günümüzde OSIRIS-REx için yeni görev ataması konuşulmaya başlandı. Çıkan haberlere bakılırsa NASA'nın yeni görev için önemli bir adayı da var.

OSIRIS-REx 'KAOS TANRISI' İÇİN YOLA ÇIKABİLİR

ABD basınında yer alan haberlere göre, asteroit fatihi olarak bilinen OSIRIS-REx için NASA, yeni hedef belirleme çalışması yapıyor. Kuruluşun en büyük adayı ise bu anlamda fazlasıyla konuşuluyor. Konuşulanlara bakılırsa NASA'nın yeni hedefi 19 Haziran 2004'te keşfedilen ve 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan Apofis meteoriti olacak. Fakat NASA bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.