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OSIRIS-REx'i Bennu'ya gönderen NASA'nın yeni hedefi: 'Kaos Tanrısı'

25.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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OSIRIS-REx'i Bennu'ya gönderen NASA'nın yeni hedefi: 'Kaos Tanrısı'

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Bennu gök taşından örnek toplayan OSIRIS-REx uzay aracı için yeni hedef arayışına girdi. ABD basınındaki bir habere göre OSIRIS-RExiçin en büyük aday 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan Apofis.

NASA uzay çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Dairenin son hedefi ise Bennu gök taşı olmuştu hatırlarsanız. Yaşam kaynağı arama adına 2016 yılında OSIRIS-REx uzay aracını Dünya'dan uğurlayan NASA, 2 yıl sonra ise OSIRIS-REx'in Bennu'ya ulaştığını duyurmuştu. Uzay aracının gök taşından numune topladığı anlarda ise tüm dünya nefesini tutmuştu. Sonuç olarak OSIRIS-REx, Bennu'nun yüzeyinden en az 60 gram numune toplamayı başarmıştı. Bu başarılı görev sonrası, günümüzde OSIRIS-REx için yeni görev ataması konuşulmaya başlandı. Çıkan haberlere bakılırsa NASA'nın yeni görev için önemli bir adayı da var.

OSIRIS-REx 'KAOS TANRISI' İÇİN YOLA ÇIKABİLİR

ABD basınında yer alan haberlere göre, asteroit fatihi olarak bilinen OSIRIS-REx için NASA, yeni hedef belirleme çalışması yapıyor. Kuruluşun en büyük adayı ise bu anlamda fazlasıyla konuşuluyor. Konuşulanlara bakılırsa NASA'nın yeni hedefi 19 Haziran 2004'te keşfedilen ve 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan Apofis meteoriti olacak. Fakat NASA bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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GÖK TAŞININ İÇİ BOŞ ÇIKMIŞTI

OSIRIS-REx'in ilk hedefi Bennu'dan toplanan örneklerin akıbetini merak ediyorsanız, onu da hemen cevaplayalım. Toplanan örnekler sonucu, gök taşının içinin tabiri caizse boş olduğu söylenmişti. Hatta konu hakkında açıklamalar yapan Hava Uzay Mühendislik Bilimi Bölümü'nde görev yapan Profesör Daniel Scheers, ''Asteroidin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz'' demişti.

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