Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

2002 yılında ise, o tarihte 800 kişiyi aşan ekibi ile 4 ofis üzerinden aktif hizmet sunarak profesyonel hizmetler sektöründe önemli bir başarıya imza atmış olan Ernst & Young Türkiye'de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO) olarak atanmıştır. Aynı zamanda, Ernst & Young Güneydoğu Avrupa Bölgesi Yönetim Komitesi Üyesi ve Bölge'nin İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmıştır.

1998 yılında Türkiye'de denetim ortaklığının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı bölümünü kurma görevini üstlenmiş ve bu bölümü ERP sistemleri (Baan, SAP, Oracle), İş Süreçleri Mimarisi ve Risk Yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış 60 danışmanın görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmet dalına dönüştürmüştür.

Ernst & Young'ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD Hartford ve New York ofislerine geçerek, ABD'de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır.

Osman Dinçbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama kararları ile Nureddin Nebati birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Peki Osman Dinçbaş kimdir? Nureddin Nebati kimdir?

2003 yılı sonunda Ernst & Young Türkiye Genel Müdürlüğüne terfi eden Osman Dinçbaş bu görevini 2010 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2011 yılı boyunca Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan olarak görev yapmış ve 2012 yılının Ocak ayında kendi işini kurmak üzere Ernst & Young'dan ayrılmıştır. Şu anda "erken dönem tohumlama" (early stage seeding funding) çalışmaları ile start-up'lara destek olma işlevini öne çıkaran Terra Bona Partners adıyla 2 ortağıyla kurduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Osman Dinçbaş Ernst & Young'da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı dönem boyunca Türkiye'de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yönünde kişisel katkılarda bulunmuş ve Türkiye'de Yılın Girişimcisi Yarışması'nın düzenlenmesinde 8 yıl boyunca aktif bir rol oynamıştır. Bu yarışma iş liderleri, ilgili kamu yetkilileri ve yerel medya tarafından takdirle karşılanmıştır.

Osman Dinçbaş, 2004 - 2010 yılları arasında (art arda 3 dönem) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış; aynı zamanda, 8 yıl boyunca Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.