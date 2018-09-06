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Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Osman Dinçbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığına atandı. Osman Dinçbaş ile birlikte Nureddin Nebati de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan diğer isim oldu. Peki Osman Dinçbaş kimdir? Nureddin Nebati kimdir?

Osman Dinçbaş kimdir? Osman Dinçbaş bakan yardımcısı olarak atandı!

Osman Dinçbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama kararları ile Nureddin Nebati birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Peki Osman Dinçbaş kimdir? Nureddin Nebati kimdir?

OSMAN DİNÇBAŞ KİMDİR?

Ernst & Young'ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD Hartford ve New York ofislerine geçerek, ABD'de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır.

1998 yılında Türkiye'de denetim ortaklığının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı bölümünü kurma görevini üstlenmiş ve bu bölümü ERP sistemleri (Baan, SAP, Oracle), İş Süreçleri Mimarisi ve Risk Yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış 60 danışmanın görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmet dalına dönüştürmüştür.

2002 yılında ise, o tarihte 800 kişiyi aşan ekibi ile 4 ofis üzerinden aktif hizmet sunarak profesyonel hizmetler sektöründe önemli bir başarıya imza atmış olan Ernst & Young Türkiye'de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO) olarak atanmıştır. Aynı zamanda, Ernst & Young Güneydoğu Avrupa Bölgesi Yönetim Komitesi Üyesi ve Bölge'nin İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmıştır.

2003 yılı sonunda Ernst & Young Türkiye Genel Müdürlüğüne terfi eden Osman Dinçbaş bu görevini 2010 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2011 yılı boyunca Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan olarak görev yapmış ve 2012 yılının Ocak ayında kendi işini kurmak üzere Ernst & Young'dan ayrılmıştır. Şu anda "erken dönem tohumlama" (early stage seeding funding) çalışmaları ile start-up'lara destek olma işlevini öne çıkaran Terra Bona Partners adıyla 2 ortağıyla kurduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Osman Dinçbaş Ernst & Young'da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı dönem boyunca Türkiye'de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yönünde kişisel katkılarda bulunmuş ve Türkiye'de Yılın Girişimcisi Yarışması'nın düzenlenmesinde 8 yıl boyunca aktif bir rol oynamıştır. Bu yarışma iş liderleri, ilgili kamu yetkilileri ve yerel medya tarafından takdirle karşılanmıştır.

Osman Dinçbaş, 2004 - 2010 yılları arasında (art arda 3 dönem) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış; aynı zamanda, 8 yıl boyunca Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Osman Dinçbaş halen kurucu üyesi olduğu Türkiye Endeavour derneğinin çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

1 Ocak 1964, Şanlurfa doğumlu olan Nureddin Nebati, siyaset bilimi uzmanı ve iş insanıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Nureddin Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Bir dönem tekstil işi ile uğraşan ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

Nureddin Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Nebati, 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

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