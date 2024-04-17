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  4. Osman Kavala çıkışı MHP'yi kızdırdı! Abdulkadir Selvi'ye çok sert tepki:" Koca bir hiç! Çapsız ve kof kelam"

Osman Kavala çıkışı MHP'yi kızdırdı! Abdulkadir Selvi'ye çok sert tepki:" Koca bir hiç! Çapsız ve kof kelam"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.04.2024 13:57
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Abdulkadir Selvi'nin olay yaratan Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularıyla çıkışına Cumhur İttifakı ortağı MHP'den çok sert tepki geldi. Selvi'yi "sinsilik ve çirkeflikle" suçlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi’nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir" dedi. Özdemir, açıklamasının devamında ise "Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala çıkışı MHP'yi kızdırdı! Abdulkadir Selvi'ye çok sert tepki:" Koca bir hiç! Çapsız ve kof kelam"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. AK Parti'nin ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıktığı seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Değişim' mesajı veren Erdoğan "Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Gerekli değişimi yaparız. Biz bitti demeden bitmez" diye konuştu.

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ABDULKADİR SELVİ'NİN 'OSMAN KAVALA' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişim' mesajı verdiği konuşmasından saatler önce gazeteci Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti'nin 'reçetesi'" diyerek kullandığı ifadeler gündem yaratmıştı. Hürriyet yazarı Selvi; Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirtirken, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadeleri dikkat çekmişti.

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MHP'DEN SELVİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

Selvi'nin söz konusu yazısı sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girerken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den çok sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandığı Selvi'ye tepki gösterdi.

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"ÇAPSIZ VE KOF KALEM SAHİPLERİ..."

Selvi'yi "sinsilik ve çirkeflikle" suçlayan MHP'li Özdemir, "Türkiye lider ülke ve süper güç hedefinden asla dönmeyecek, yabancı başkentlerin güdümünde kalmayacaktır. Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır." dedi.

MHP'li Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"KENDİSİNE SUFLE VERENLERİ AÇIK ETMİŞTİR"

"Türkiye’ye 'yeni senaryo' dayatmasında bulunanların sözcülerinden olduğu evvelden bu yana bilinen isimlerin başında gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerin ardından yaptığı ilk grup toplantısının gerçekleştiği ve yine seçimlerde Cumhur İttifakı’nın başarısına vurgu yaptığı gün Kızıl Soros Osman Kavala hakkında yazdıkları bir kez daha kendisini ve kendisine sufle verenleri açık etmiştir.

Selvi, sinsilik ve çirkeflikle bahse konu olan meseleyle alakalı kurduğu cümleleriyle bir yandan Türkiye’yi yargı bağımsızlığı konusunda sözümona eleştirenlerin ekmeğine yağ sürerken, öbür yandan Türkiye’nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın en büyük hassasiyeti olan tam bağımsızlık hedef ve ilkesini de güya tartışmaya açmak niyetindedir.

"SELVİ’NİN KOSKOCA BİR HİÇ OLDUĞUNU ANLAMALARI GEREKİR"

Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi’nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir.

Türkiye lider ülke ve süper güç hedefinden asla dönmeyecek, yabancı başkentlerin güdümünde kalmayacaktır. Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır."

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