Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su mu, sirkeli su mu?

Elma sirkeli su ile limonlu su arasında kıyasıya bir rekabet var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği bu iki içecekle ilgili büyük bir soru işareti var. Hangisinin daha etkili olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir program kaydını YouTube kanalından paylaşarak bu soruyu yanıtladı.

“Hiç fark etmez” yanıtını veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu sudan sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde yanıt verdi. Aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de belirtti. "Benim kendi prensibim güne ılık limon su ile başlayıp, o şekilde devam etmek" dedi.

"DOMATES RENDELEYİN"

Osman Müftüoğlu, mümkün olduğunca suyun zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı. "Suyun içine domates rendeleyerek veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz" diyen Müftüoğlu, bu sayede zengin antioksidan içeriğinden vücudunuzu yararlandırabilirsiniz dedi.



