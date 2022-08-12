HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su mu, sirkeli su mu?

Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su mu, sirkeli su mu?

12.08.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun zamandır herkesin merak cevabını merak ettiği soruyla ilgili konuştu. Kilo vermek ve metabolizmasını hızlandırmak isteyenlerin sabahları aç karnına içtiği limonlu su ve sirkeli su arasından hangisinin daha etkili olduğu merak ediliyor. Katıldığı programda bu soruya yanıt veren Prof. Dr. Müftüoğlu, beklenenlerin aksine şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su mu, sirkeli su mu?

Elma sirkeli su ile limonlu su arasında kıyasıya bir rekabet var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği bu iki içecekle ilgili büyük bir soru işareti var. Hangisinin daha etkili olduğu merak ediliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir program kaydını YouTube kanalından paylaşarak bu soruyu yanıtladı.

iStock-1309705688

“Hiç fark etmez” yanıtını veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu sudan sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde yanıt verdi. Aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de belirtti. "Benim kendi prensibim güne ılık limon su ile başlayıp, o şekilde devam etmek" dedi.

iStock-1191673228

"DOMATES RENDELEYİN"

Osman Müftüoğlu, mümkün olduğunca suyun zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı. "Suyun içine domates rendeleyerek veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz" diyen Müftüoğlu, bu sayede zengin antioksidan içeriğinden vücudunuzu yararlandırabilirsiniz dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdıBu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı
Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!
Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmediAnneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmedi
Anahtar Kelimeler:
limonlu su tarifi Prof. Dr. Osman Müftüoğlu osman müftüoğlu sirkeli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Para aldığını iddia edince ortalık karışmıştı! "Yaptığımız anlaşmalar var" diyerek açıkladı

Para aldığını iddia edince ortalık karışmıştı! "Yaptığımız anlaşmalar var" diyerek açıkladı

DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

İlginizi Çekebilir

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.