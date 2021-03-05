İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

OSMANİYE'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Osmaniye, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına bakıldığında 100 bin kişide 145,13 oranında vakaya sahip. Bu nedenle risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Yani Osmaniye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de devam ediyor. Vatandaş "zorunlu" nedenler haricinde hafta sonu dışarı çıkamayacak.

RİZE'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Rize de Osmaniye gibi koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan yeni karara göre çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Vatandaş ihtiyaç olduğunda, sadece zorunlu hallerde dışarı çıkabilecek. Karar gereği Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de devam edecek.