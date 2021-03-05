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Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta "Yerinde karar" dönemiyle ilgili kamuoyunu yakından ilgilendiren açıklamalar yapmıştı. Normalleşme kararı sonrası sokağa çıkma yasaklarında düzenlemeler yapılmış ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili yeni açıklamalar yapılmıştı. Vatandaşlar hangi şehirde yasak olup olmadığını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da risk düzeyleri ve detaylar...

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeye göre hafta sonu yasaklarında ülke genelinde değişikliğe gidilmişti. Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun illerinin risk düzeyini merak eden vatandaşlar araştırmaya girişti. Peki Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

OSMANİYE'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

osmaniye

Osmaniye, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına bakıldığında 100 bin kişide 145,13 oranında vakaya sahip. Bu nedenle risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan karara göre çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Yani Osmaniye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de devam ediyor. Vatandaş "zorunlu" nedenler haricinde hafta sonu dışarı çıkamayacak.

RİZE'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

rize

Rize de Osmaniye gibi koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunuyor. Alınan yeni karara göre çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Vatandaş ihtiyaç olduğunda, sadece zorunlu hallerde dışarı çıkabilecek. Karar gereği Rize'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de devam edecek.

SAKARYA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

sakarya

Sakarya, Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunmakta. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam ediyor. Karar gereği Sakarya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de mevcut olacak.

SAMSUN'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

samsun

Samsun, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına bakıldığında 100 bin kişide 262,17 oranında vakaya sahip. Türkiye koronavirüs risk haritasına bakıldığında bu nedenle "Çok Yüksek Riskli İller" arasında bulunmakta. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam ediyor. Yani Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar olmak üzere her iki gün de uygulanacak.

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