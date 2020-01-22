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  4. Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.

Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye polis uyuşturucu operasyonu

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