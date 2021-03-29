Osmanlı Devleti'nin en eskisi! 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı tarihe meydan okuyor

Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak Orhan Gazi'nin miğferi bilinirken, Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan envanter güncelleme çalışmalarıyla Mihalgazi'ye ait kılıç, Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser olarak kayıt altına alınmıştı. Yaklaşık 700 yıllık olduğu belirtilen kılıç, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda sergileniyor. 55 bine yakın objenin bulunduğu müzede Türk tarihine ait birçok eser yer alıyor. Harbiye Askeri Müze Müdürü Albay Ömer Faruk Arslan da müze ve Mihalgazi’ye ait 700 yıllık kılıç hakkında bilgi verdi. Öte yandan pandemi döneminde ziyaretçilere kapalı olan alan, müzenin internet sitesi üzerinden sanal ortamda da gezilebiliyor.

'OSMANLI TARİHİ AÇISINDAN BİZİM İÇİN BU KILIÇ ÇOK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'

Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser olarak kayıtlara geçen kılıçla ilgili bilgi veren Harbiye Askeri Müze Müdürü Albay Ömer Faruk Arslan, “Askeri müzede yaklaşık 55 bine yakın obje bulunmakta. Sürekli olarak kendimizi güncelliyoruz. Osmanlı Devleti’ne ait en eski eser olarak kayıtlara geçen Köse Mihal diğer adıyla Abdullah Mihalgazi’ye ait kılıç olarak envanter kayıtlarımıza girmiş durumda. En eski Orhan Gazi’ye ait miğferdi ancak yaptığımız envanter güncelleme çalışmaları sırasında bir kılıç tespit ettik. Bu kılıç Osman Gazi’nin silah arkadaşı olan ve bütün akınlara katılan Köse Mihal, daha sonra da Müslümanlığı seçen Mihalgazi’ye ait olan kılıç olarak kayıtlara geçti. Bizans tekfuru kendisi, daha sonra Müslümanlığı seçiyor. Çok ilginçtir ki Osman Gazi’nin tüm akınlarına seferlerine vefat edene kadar devam ediyor. Bu yüzden bu kılıç çok önem arz etmektedir Osmanlı tarihi açısından bizim için. Yaklaşık 700 yıllık bir kılıçla karşı karşıyayız. Birbirinden değerli o kadar çok eserimiz var ki, İstanbul’un fethi sırasında Haliç’e gerilen zincir, Orhan Gazi’nin miğferi, Yavuz Sultan Selim’in kılıcı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kılıcı daha niceleri askeri müzemizde ziyaretçilerle buluşuyor” dedi.