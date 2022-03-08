Osmanlı hekiminin notlarından çıktı: Doğal antibiyotik sarımsağı bir de böyle kullanın

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaşayan hekim İbn-i Şerif, mideden diş ağrısına kadar doğal ürünlerle birçok insanın derdine derman olmuş. Osmanlı hekimlerinden olan İbn-i Şerif gençliğinden yaşlılığına kadar tıpla ilgilenmiş ve birçok insanın derdine çare olmuş. İbn-i Şerif’in diş ağrısı tedavilerini sizler için derledik.

Yadigâr isimli kitabında mideden diş ağrısına kadar hemen hemen her hastalıktan bahseden İbn-i Şerif’in 15. yüzyılda yaşadığı biliniyor. İşte binlerce yıl önce diş ağrısını geçiren doğal yöntemler…

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Sarımsak dövülüp dişin üzerine tutulursa da faydalıdır.

Hardalı dövüp dişe tutmakta çok faydalıdır.

Katran kireç ile karıştırılıp dişe tutulması da iyidir.

Kâfûr da faydalıdır.

Defne yemişini dövüp sürmek de iyi gelir.

Harâretten olan diş ağrısına karlı ve buzlu su ağızda tutunca ağrı azalır.

SOĞUKTAN OLAN DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Soğuktan olan diş ağrısına ise tuz ile kepeği tavada kavurup bir bez içine koyup, dışarıdan dişin üzerine tutmak veya daruyu kızdırıp yine bir bez torbacık ile tutmak çok faydalıdır. Arapça bu işleme tekmîd derler. Ayrıca ısırgan dikeni yaprağını dövüp kaynatıp yakı yapmak da gayet yararlıdır.



