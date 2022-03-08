Osmanlı hekiminin notlarından çıktı: Doğal antibiyotik sarımsağı bir de böyle kullanın

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yaşayan hekim İbn-i Şerif, mideden diş ağrısına kadar doğal ürünlerle birçok insanın derdine derman olmuş. Osmanlı hekimlerinden olan İbn-i Şerif gençliğinden yaşlılığına kadar tıpla ilgilenmiş ve birçok insanın derdine çare olmuş. İbn-i Şerif’in diş ağrısı tedavilerini sizler için derledik.
Yadigâr isimli kitabında mideden diş ağrısına kadar hemen hemen her hastalıktan bahseden İbn-i Şerif’in 15. yüzyılda yaşadığı biliniyor. İşte binlerce yıl önce diş ağrısını geçiren doğal yöntemler…
Soğuktan olan diş ağrısına ise tuz ile kepeği tavada kavurup bir bez içine koyup, dışarıdan dişin üzerine tutmak veya daruyu kızdırıp yine bir bez torbacık ile tutmak çok faydalıdır. Arapça bu işleme tekmîd derler. Ayrıca ısırgan dikeni yaprağını dövüp kaynatıp yakı yapmak da gayet yararlıdır.
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