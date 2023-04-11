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  4. ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu

ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu

11.04.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.

ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin istatistiklerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.

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ÖSYM sağlık personeli alımı

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