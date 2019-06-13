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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün şunları kaydetti:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz."

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