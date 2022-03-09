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ÖSYM duyurdu! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sınava girebilecek

09.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif olan adayların sonuçlarını gösteren raporla sınava girebileceğini bildirildi. Açıklamada "Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM duyurdu! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sınava girebilecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

YEDEK SINAV SALONLARINDA SINAVA GİRECEKLER

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM koronavirüs (Covid-19)
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