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ÖSYM Hes kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM sınavlarına başvurularda HES kodu uygulaması kaldırıldı mı? Sınavlarda maske takmak zorunlu mu?

07.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Hes kodu zorunluluğu kalktı mı? sorusunun yanıtı Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Bilim Kurulu'nun uygulamayı kaldırmasına karşın geçtiğimiz Cumartesi günü YKS başvurularında HES kodu hala isteniyordu. Bu kapsamda ÖSYM sınavlarına başvurularda HES kodu uygulaması kaldırıldı mı? Sınavlarda maske takmak zorunlu mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ÖSYM Hes kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM sınavlarına başvurularda HES kodu uygulaması kaldırıldı mı? Sınavlarda maske takmak zorunlu mu?

ÖSYM Hes kodu zorunluluğu kalktı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen adaylar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası bu uygulamaya son verildiği aktarılsa da geçtiğimiz Cumartesi günü YKS başvurularında HES kodu hala isteniyordu. Peki ÖSYM sınavlarına başvurularda HES kodu uygulaması kaldırıldı mı? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ÖSYM HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

YKS başvurularında HES kodu gerekli değildir. HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kaldırıldı. Adaylar, 5 Mart Cumartesi günü ÖSYM'nin internet sitesinde hala HES Kodu istenildiği sosyal medyada paylaşımda bulundu. Sorun bir süre sonra yapılan güncelleme ile giderildi.

ÖSYM SINAVLARINA BAŞVURULARDA HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

Cuma günü YKS'ye başvurmak isteyen adaylar ÖSYM'nin web sitesinde 'Başvuruya engel durum' uyarısı ile karşı karşıya kalıyordu. Fakat sorun aynı gün ortadan kaldırıldı.

SINAVLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Fakat Bakan Koca, kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabileceğini belirtti.

ÖSYM sınavlarında adaylar sınav salonlarına girip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maske takmayacak. Sınav görevlileri ise maskelerini çıkartmayacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecek.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURULARI İÇİN NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na girmek isteyenler için 7 Mart Pazartesi (bugün) son başvuru tarihidir.

YKS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru alımı bugün saat 23.59'da sona erecek.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihler arasında sınav ücretini ilgili bankalar aracılığı ile yatırabilecek.

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar dâhil); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabileceği aktarılırken, geç başvuruların ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

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