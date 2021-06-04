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ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

04.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesine girmek isteyen vatandaşlar tarafından yaşanan sorun devam ediyor. Birçok kullanıcı tarafından ÖSYM'nin internet sitesinde sorun olup, olmadığı konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet sitesinde yaşanan erişim sorunu ile gündeme geldi. Öğrenciler tarafından bilgi almak amaçlı en sık kullandığı platformlar arasında yer alan ösym.gov.tr adlı sitede yaşanan aksaklık öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki ÖSYM neden açılmıyor,sorunu ne zaman çözülecek? Sitenin detaylarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

ÖSYM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kişi tarafından bugün yaşanan ÖSYM erişim sorunu merak konusu olmuştu. Eğitim alanında en sık kullanılan platformlardan olan 'ösym. gov.tr' de yaşanan aksaklığa ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " 04 Haziran 2021 Cuma günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden sunduğu hizmetlerin hızlarında yavaşlama ihtimali bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

ÖSYM'NİN AÇILIMI VE AMACI NEDİR?

ÖSYM açılımı ile başlayalım yazımıza. ÖSYM’nin açılımı şu şekildedir; Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi. Yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından yapılan bir seçme neticesinde, adayların puanlarına bağlı olarak, uygun olan üniversitelere yerleştirilmesidir. ÖSYM bir devlet kurumudur. ÖSYM’nin merkezi Ankara’da yer alır. İlk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde kurulmuştur. O zamanlar adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’dir. Kısaltması ÜSYM’dir. Daha sonra Yükseköğretim Kurulu adın verine YÖK kuruluna bağlanmıştır ve adı bundan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

ÖSYM'NİN ÜSTLENDİĞİ SINAVLAR HANGİLERİDİR?

ÖSYM sadece üniversite sınavını üstlenmemektedir. Bunun yanı sıra onlarca sınavın tek bir çatı altında toplanmak ve uygulamak görevini yerini getirir. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlardan bazıları şunlardır; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA).
ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS), Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ).

ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

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