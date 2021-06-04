ÖSYM'nin sitesi neden açılmıyor? ÖSYM sitesinde bakım çalışması!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet sitesinde yaşanan erişim sorunu ile gündeme geldi. Öğrenciler tarafından bilgi almak amaçlı en sık kullandığı platformlar arasında yer alan ösym.gov.tr adlı sitede yaşanan aksaklık öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki ÖSYM neden açılmıyor,sorunu ne zaman çözülecek? Sitenin detaylarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

ÖSYM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kişi tarafından bugün yaşanan ÖSYM erişim sorunu merak konusu olmuştu. Eğitim alanında en sık kullanılan platformlardan olan 'ösym. gov.tr' de yaşanan aksaklığa ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " 04 Haziran 2021 Cuma günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden sunduğu hizmetlerin hızlarında yavaşlama ihtimali bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'NİN AÇILIMI VE AMACI NEDİR?

ÖSYM açılımı ile başlayalım yazımıza. ÖSYM’nin açılımı şu şekildedir; Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi. Yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından yapılan bir seçme neticesinde, adayların puanlarına bağlı olarak, uygun olan üniversitelere yerleştirilmesidir. ÖSYM bir devlet kurumudur. ÖSYM’nin merkezi Ankara’da yer alır. İlk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde kurulmuştur. O zamanlar adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’dir. Kısaltması ÜSYM’dir. Daha sonra Yükseköğretim Kurulu adın verine YÖK kuruluna bağlanmıştır ve adı bundan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.