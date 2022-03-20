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Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu! Nuray Demir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme

20.03.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında şüpheli bir şekilde çıplak halde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. genç kızın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eski nişanlısı tutuklandı. Öte yandan genç kız Konya’nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu! Nuray Demir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme

Kan donduran olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir’in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından 17 yaşındaki genç kızın cenazesi memleketi olan Konya’nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’ne getirildi.

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GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Nuray Demir’in cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

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Cenaze törenine genç kızın ailesi, akrabaları ve mahalle sakinleri katıldı.

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Genç kızı için gözyaşı döken annesi Fatma Gül, “Gitti hayatımın anlamı gitti, en değerlim gitti. En değerlimi gönderdim. Benimle birlikte savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, sen güçlüsün derdi nerem güçlüymüş kız yıkıldım ya yıkıldım. Buna dayanmanın tarifini vermeden gittin bana. Annen ağlıyor kızım gel, annen ağlıyor Nuray gel. Sürüm sürüm sürün Taner” sözleriyle ağıtlar yaktı.

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"YA BENİMLE BARIŞIRSIN YA DA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Cenazede gözü yaşlı teyze Nur Çevik, otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısının gözaltına alındığını ve adliyede olduğunu bildiğini belirterek, “Sadece nişanı attı, sebep bu. Son defa konuşalım demiş. İkna etmeye çalışmış. Oruçtu, vakit geçirmek için sinemaya gitti, arkadaşıyla beraber. Orada aramış, son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış. Son defa konuşacağız, ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm demiş. Alkollüymüş zaten, sonra kabul etmezsen demiş ben otelde kalıyorum, eşyamı toplayıp gideceğim demiş. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip çocuğumuzu orada öldürmüş. Kayıp olarak başvuru yaptıktan bir gün sonra 17.00’de bulundu. Nuray’ın hayali, evleneceğim dedi. Hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı. Ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de ’ben pişmanım2 deyip de indirim almasını da istemiyorum. Kesinlikle en ağır cezayı alsın başka da bir şey demiyorum” şeklinde konuştu.

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Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.

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ESKİ NİŞANLISI GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından eski nişanlısı T.B., Yalova'da gözaltına alındı. T.B., polisler tarafından sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FLAŞ GELİŞME: TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Nuray Demir'in eski nişanlısı T.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (İHA/DHA/AA)

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cinayet antalya
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