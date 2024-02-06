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Otelde yangın paniği! Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

06.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otel kısa sürede dumanlara teslim oldu. Otelde konaklayanlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Otel sakinlerinden biri ise çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı. Ancak kurtulma girişimi başarısız olan adam, hemen altında bulunan klima motorunun üzerine oturarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, paniğe kapılan adam bulunduğu yerden indirildi. İşte detaylar...

Otelde yangın paniği! Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı

Yangın saat 06.45 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Fitnat Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyümese de bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede oteli sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İtfaiye ekiplerine haber veren otel çalışanları içeride konaklayanların bir kısmını kendi imkanları ile tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı.

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ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP 3. KATTAN İNMEYE ÇALIŞTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken dumanlar otelin bir kısmını sardı. Alt katlarda bulunan otel sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edilirken üst katlarda kalanlardan bazıları ise paniğe kapıldı.

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Paniğe kapılan otel sakinlerinden biri otelin 3. katındaki bir odanın camından çarşafları birbirine bağlayıp sarkıtarak inmeye çalıştı. Ancak kurtulma girişimi başarısız olan adam hemen altında bulunan klima motorunun üzerine oturarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, paniğe kapılan adam bulunduğu yerden indirildi.

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KENDİNİ KURTARAN İTFAİYE ERLERİNE SARIP AĞLADI

İçeriden kurtarılan yabancı bir turist, yaşadığı paniğin ardından kendini kurtaran itfaiye erlerine sarıldı. Yaşadığı korku, panik ve kurtulmanın sevinci ile itfaiye erine sarılan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

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Oteli saran dumandan etkilenen bazı otel sakinleri ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye yardımıyla ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen kişiler ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 kişi tahliye edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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yangın Fatih otel çarşaf
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