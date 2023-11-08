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Otelin önündeki plastik çiçekleri koparmak istedi... Bir anda alev aldı "Bize faturası 100 bin TL oldu"

08.11.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih’te sokakta yaşayan bir şüpheli, otelin girişinde bulunan suni çiçekleri çakmakla koparmaya çalışırken yangın çıkardı. Yangın çıkan otelde yaklaşık 100 bin lira zarar oluştu. Otel işletmecileri güvenlik kameralarını izlediğinde şüphelinin daha önceden yemek ve harçlık verdikleri bir kişi olduğunu gördü.

Otelin önündeki plastik çiçekleri koparmak istedi... Bir anda alev aldı "Bize faturası 100 bin TL oldu"

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi’nde otel ve restoran olarak bir işletmede kundaklama olayı meydana geldi. İddialara göre, Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında otelin önüne gelen bir kişi, dekorasyon amaçlı asılan plastik çiçekleri koparmaya çalıştı. Eliyle çiçeği koparamayan şüpheli, cebinden çıkardığı çakmakla yakarak suni çiçeğin bir parçasını kopardı. Şüpheli adam yürüyerek yoluna devam ederken suni çiçekler alev aldı. Duman ve alevleri gören otel çalışanları yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otel çevresinde kontrollerini gerçekleştirdi. Otel ve restoranda yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini merak eden işletme sahipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler izlendiğinde, daha önceden yemek ve harçlık verdikleri sokakta yaşayan bir kişinin otelde yangın çıkardığı görüldü. Otel ve restorandaki masrafları kendi cebinden karşılayan işletme sahipleri şüpheliden şikayetçi olmadı.

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"YANGININ BİZE FATURASI 100 BİN LİRA CİVARINDA OLDU"

İşletmeci Orhan Oğlak, “Biz burada otel ve restoran işletmecisi olarak hizmet vermekteyiz. Cumartesi günü saat 12.00 civarlarında yeğenim koştu geldi. Yangın çıktığını söyledi. Çalışanlarımız ve kardeşlerim anında yangın tüpleriyle müdahale ederek yangına müdahale ettiler. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye geldi. Kontrolleri yaptıktan sonra gitti. 20-25 saniyelik yangının bize faturası bize 100 bin lira civarında oldu” dedi.

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"PLASTİK ÇİÇEKLERİ TUTUŞTURARAK BURAYI YAKIYOR"

Yangının bıraktığı hasardan söz eden Oğlak, “Tentemiz, çiçeklerimiz, elektrik tesisatımız, internet ve kamera kablolarımız, kameralarımız yandı. Yangını çıkartan kişiyi güvenlik kameralarından tespit ettik. Baktığımızda burada sokaklarda yaşayan meczup bir kişi var. Biz de tanırız. Kendisine yemek ve harçlık verdiğimiz bir kişi. Buradan geliyor. Çiçekleri kopartmak mı, yakmak mı istiyor? Bilinçli yada bilinçsiz şekilde plastik çiçekleri tutuşturarak burayı yakıyor. Ateşe veriyor” diye konuştu.

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"10 TANE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK"

Restoranda panik yaşandığı söyleyen Mehmet Oğlak, “Paniği atlattıktan sonra ani bir şekilde yaklaşık 10 tane yangın tüpüyle müdahale ettik. 1-2 dakika içerisinde söndürdük. Buranın ahşap olması nedeniyle daha büyük bir yangın olabilirdi. Suni çiçeği ateşe vermiş. Gerçek çiçek zannedip koparmak mı istedi? Bilmiyoruz. Olmaması gereken bir olay oldu. Burası turistik bir yer. İçeride turist müşterilerimiz vardı. Ucuz atlattık. Bakımını, tadilatını yaptık. İşimize devam ediyoruz. Şikayetçi olmadık. Sigortamız da vardı. Ekspertizi beklemedik. İşimize devam edelim diye yaptırdık” şeklinde konuştu. (İHA)

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