Otobüs şoföründen faciayı önleyen manevra! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark edince son anda manevra yaptı.
Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu.
İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)