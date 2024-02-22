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  4. Otobüs şoföründen faciayı önleyen manevra! O anlar kameraya böyle yansıdı

Otobüs şoföründen faciayı önleyen manevra! O anlar kameraya böyle yansıdı

22.02.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Antakya ilçesinde halk otobüsü karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Halk otobüsü şoförünün son anda yaptığı manevra ise olası bir faciayı önledi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark edince son anda manevra yaptı.

Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu.

İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hatay Antakya kaza
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