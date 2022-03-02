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Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

02.03.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların gündeminde uzun süre yer alan maskelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu konuyla alakalı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ifadeleriyle yanıt buldu. Saat 18.00 itibarıyla gelen açıklamada maske kullanımının akıbetine ilişkin önemli sözler sarf edildi. Peki Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

Koronavirüsün patlak vermesinden beri maske bütün insanlığın günlük hayatıyla özdeşleşmiş durumda. Ancak maske kullanımının ne zaman kalkacağı da uzun süredir gündemi meşgule den konulardandı. Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi ve Bakan Koca toplantının ardından, maske zorunluluğuna ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın ardından maske zorunluluğunun otobüslerde, toplu taşımada devam edip etmeyeceği araştırılır oldu. Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? İşte detaylar...

Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

OTOBÜSLERDE, TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKILACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, maske zorunluluğunun açık havada kalktığını ifade etti. Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olduğu durumlarda mesafe kuralına da uyulduğu takdirde maske zorunlu olmayacak.

Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini söyleyen Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." diye konuştu. Ayrıca, yeni dönemde HES uygulamasının da kaldırıldığı açıklandı. Hastalık belirtilerine sahip olmayan kişilerden test yaptırmaları talep edilmeyecek.

Otobüslerde, metrobüslerde, metroda maske takılacak mı? Otobüslerde toplu taşımada maske serbest mi?

Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmedi. Pozitif çıkan öğrencinin izole edileceği ve eğitim devam edeceği aktarıldı.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarında düşüş görüleceğini söyleyen Bakan Koca, “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.” dedi.


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maske Fahrettin Koca
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