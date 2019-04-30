Otokar IDEF 2019’da yeni zırhlı araçlarını sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Otokar, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde 14'üncü kez düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda milli askeri araçları ve kule sistemleriyle yerini aldı. Otokar açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesi ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak fuarda Otokar, 10 askeri aracı ile kendi tasarımı olan kule sistemlerini sergiliyor. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Otokar standını ziyaret eden kullanıcılar, geniş ürün yelpazesinin yanı sıra şirketin yeni zırhlı araçlarını da ilk kez görme imkanına buluyor. Dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanlarının yanı sıra genelkurmay başkanlarının, üst düzey sivil ve askeri otoriterler ile tedarik ve savunma teçhizatı alanında karar verici makamların ağırlandığı bölgenin en büyük organizasyonunda Otokar, yeni zırhlı araçlarıyla fuara damgasını vuracak. Fuarda Otokar 3 yeni araçla yer alırken, TULPAR hafif tank da ilk kez yurt içindeki kullanıcılarla buluşacak. Otokar’ın yeni nesil zırhlı araç ailesinin ilk üyesi olan ve Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan AKREP IIe, yurt içinde ve dışında başarıyla hizmet veren COBRA II Ambulans ve URAL Özel Harekat Aracı IDEF yenilikleri arasında yer alacak. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Zekatın, diğer ibadetlerden ayırt edilmemesi gerekiyor” (Özel) Üniversite mezunu Hüsne taksicilikle geçimini sağlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile savunma sanayiindeki konumunu güçlendirip Türkiye savunma sanayiinin gelişimi için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 32 yıllık askeri araç tecrübesiyle kara sistemlerinde Türkiye’nin en deneyimli şirketi olarak, Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 50'den fazla kullanıcıya en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalıştıklarını aktaran Görgüç, Türkiye'de ve dünyada farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettikleri deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarına yansıttıklarını dile getirdi. Görgüç, kara sistemleri alanında sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandıran Otokar olarak savunma sanayiindeki iddialarını güncel tehditlere karşı gelecek teknolojilere uygun olarak geliştirdikleri yeni nesil zırhlı araç ailesi ve yeni tip araçlarla farklı bir boyuta taşıdıklarını dile getirerek, "Türkiye’deki araç üreticisi konumumuzu, teknoloji transferi kabiliyetimiz ile genişletiyoruz. Bugün 30 binden fazla askeri aracımız 30’dan fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Fuar süresince mevcut kullanıcılarımızla olan iş birliklerimizi geliştirirken, potansiyel kullanıcılara kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizi tanıtacağız. Hedefimiz Türkiye’nin öncü kara sistemleri üreticisi olarak global pazarlarda ürün, Ar-Ge, teknoloji transferi kabiliyetlerimizle ülke ihracatına katkımızı sürdürmek." ifadelerini kullandı.

-COBRA II Ambulans IDEF’TE ilk kez sergileniyor Farklı görevlere uygun modüler bir platform olan COBRA II’nin, COBRA II mayın korumalı zırhlı acil müdahale ambulansı IDEF 2019’da ilk kez tanıtılıyor. Halihazırda yurt içinde ve yurt dışında başarılı bir şekilde hizmet veren COBRA II Ambulans, mayın ve balistik koruması altında üst seviyede arazi kabiliyeti sunarken standart bir acil durum ambulansı ile yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabiliyor. COBRA II Ambulans'ın hafifliği ile balçık, çamur gibi farklı zeminlerde bile yüksek performans göstererek, muharebe sahasının içlerine kadar girip tehlikeli bölgede yaralı kurtarma ve acil müdahale görevlerini yerine getirilebilmesi sağlandı. Ambulans olarak hizmet verebilmesi için standart COBRA II’nin yükseklik ve genişliği ambulans görevine uygun olarak artırıldı ve geniş iç hacim sağlandı. Arka kapı, ambulans kullanımı için özel olarak rampa kapı şeklinde tasarlandı. Aracın ambulans bölümü ile ilgili pek çok fonksiyon medikal personel tarafından arka kısımdan kontrol edilebilirken, istenildiği durumda ön ve arka bölme birbirinden ayrılabiliyor. COBRA II Ambulans sürücü, komutan, medikal personel haricinde ‘2 oturan ve 1 yatan’ veya ‘2 yatan’ hasta alabilecek şekilde iki farklı konfigürasyona sahip.

Otokar’ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı AKREP II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı. Her arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir alt yapıya sahip. Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir alt yapı sunuyor. Teknolojinin imkanlarından en üst derecede faydalanılabilecek şekilde geliştirilen AKREP II yeni nesil zırhlı araç ailesinin ilk üyesi elektrikli AKREP IIe, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı ve fuarın “öncü teknolojik ürünü” olarak kullanıcıların dikkatini çekecek. İleri teknolojileri askeri sahaya taşımada öncü olma hedefiyle tasarlanan araç, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunacak.

Çok yönlü ve modüler URAL platformunun, en yeni türevi olan URAL Özel Harekat Aracı (URAL SOV) da IDEF 2019’da ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Otokar'ın yenilikçi bakış açısının özgün bir ürünü olan URAL platformu, farklı kullanıcıların değişik konfigürasyonlardaki 4x4 zırhlı veya zırhsız taktik araç ihtiyaçlarının, çok yönlü ve modüler bir çözüm ile karşılanabilmesi amacıyla tasarlandı. Modüler yapısı ve ölçüleri sayesinde, farklı görevlerin gerektirdiği ekipman, silah sistemleri ve konfigürasyona kolaylıkla adapte edilebilen URAL platformunun, kullanıcı isteklerine göre uyarlanmış versiyonları halen yurt içi ve yurt dışında pek çok görevde kullanılıyor. Özel kuvvetler tarafından icra edilen operasyonların ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan URAL Özel Harekat Aracı, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, yarım gövde zırhı, taban ve ateş duvarının zırhlı olması sayesinde, mürettebatına üst düzey balistik, mayın ve EYP koruması sağlıyor. Komutan ve sürücü dahil 5 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip araç, en zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek taktik mobilite performansı sağlarken, tavanında 12,7 mm, ön ve arka tarafa 7,62 mm silah takılabilme özelliği ile derin keşif ve taktik akın görevleri için ideal bir çözüm sunuyor.

-TULPAR Hafif Tank Türkiye’de ilk kez IDEF’te sergilenen Otokar’ın TULPAR Hafif Tankı hareket kabiliyeti, ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkat çekiyor. Otomatik dolduruculu CMI 3105 tipi ana silah sistemi, yüksek basınçlı 105 mm tank topu ile tüm 105 mm NATO mühimmatları ve 105 mm güdümlü tanksavar füzesi ile atış yapabiliyor. TULPAR hafif tank, yüksek ateş ve tahrip gücü gerektiren görevlerde etkin çözüm sunuyor. Üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı arazi koşullarında, dar sokaklar ve hafif köprülerin yer aldığı meskun mahallerden ağaçlık arazilere kadar her türlü muharebe ortamında görev yapabiliyor. TULPAR ailesi, kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda çok amaçlı ve modüler şekilde tasarlandı. Araç, hafif tank için ideal bir platform olma özelliğini taşıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, tehditlere göre yapılandırılabilen ve ölçeklendirilebilen modüler zırh teknolojisi ve zırh yapısı ile sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz. Aktif koruma sistemlerinin entegre edilebildiği TULPAR hafif tankı, 3 kişilik mürettebatına (komutan, nişancı ve şoför) ilave olarak 2 personel daha taşıma kapasitesine sahip. Etkin entegre lojistik destek sistem çözümleri ile düşük ömür boyu destek maliyetleri sağlıyor.