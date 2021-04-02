HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil 200 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Otomobil 200 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

02.04.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kontrolden çıkıp, 200 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki Cafer Aygün (62) yaşamını yitirdi. Araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu. Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı. Kayıp olduğu iddia edilen kişiye ulaşılamadı.

Cafer Aygün'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen Aygün'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekipler araçta bulunduğu öne sürülen kişi için denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü ve nasıl başladı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.