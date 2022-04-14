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Otomobil devinden gizemli paylaşım! "Size bir sürprizimiz var" diyerek tarih verdi

14.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, sosyal medya hesabı üzerinden gizemli bir paylaşımda bulundu. Firma, "Size bir sürprizimiz var" ifadesini kullanarak bir fotoğraf paylaştı. İşte Ferrari'nin paylaşımı...

Otomobil devinden gizemli paylaşım! "Size bir sürprizimiz var" diyerek tarih verdi

Otomobil dünyasındaki pek çok şirket yeni modellerini tanıtmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni modellerin tanıtımına hazırlanmak adına paylaşımlar yapıyor. Bunlardan birisini Ferrari yaptı. İtalyan otomobil üreticisi, Facebook hesabı üzerinden gizemli bir paylaşımda bulundu.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN GÖLGELİ FOTOĞRAFI!

Ferrari paylaşımında "Size bir sürprizimiz var." ifadesini kullandı ve 19 Nisan tarihini verdi. Paylaşımda bir de fotoğraf bulunuyordu. Ferrari'nin 19 Nisan'da ne göstereceğine ilişkin başka herhangi bir bilgi ise bulunmuyordu.

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TAHMİNLERİNİ SIRALADILAR ANCAK...

Bazı Facebook kullanıcıları, Ferrari'nin söz konusu paylaşımdan sonra tahminlerini sıraladı. Bu tahminlerin arasında yeni Ferrari 296 GTS de vardı. Ancak 19 Nisan'a kadar bu paylaşımdaki aracın adını kesin olarak bilemeyeceğiz gibi görünüyor.

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