Otomobil motosiklete çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan H.İ.K. idaresindeki plakasız motosiklete aynı yönde seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 34 FIE 905 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden sürücü H.İ.K.’nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)





