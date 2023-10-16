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Otomobili park ederken fren yerine gaza bastı! Kardeşine çarptı

16.10.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilini park etmeye çalışan şahıs fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobil sürücüsü arabayı park ederken otizmli kardeşine çarptı.

Otomobili park ederken fren yerine gaza bastı! Kardeşine çarptı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Taflan sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G isimli sürücü, otizmli kardeşi E.G.’nin otomobilini park etmeye çalıştı. O sırada büyük bir kaza yaşandı.

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A.G, fren pedalını kullanacağı sırada yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Otomobil, sürücünün kendi otizmli kardeşi E.G.’ye çarparken, genç otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin hemen 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, E.G.’yi Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kardeş kaza

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