Otomobilin alt kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde bulunan oto tamircide meydana geldi.

ARACA BİNDİĞİ ANDA FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilin alt kısmına yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Sürücünün araca bindiği sırada fark ettiği yılan korkuya neden olurken, durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin altında bulunan yılanı bulunduğu yerden aldı. Otomobilin altından alınan yılan, ekipler tarafından kent merkezinden uzakta doğal yaşam alanına bırakıldı. (İHA)



