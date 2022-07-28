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  4. Otomobilin altında can verdi! Geriye yürek burkan bu kare kaldı

Otomobilin altında can verdi! Geriye yürek burkan bu kare kaldı

28.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük çocuktan geriye olay yerinde bisikleti ve terlikleri kaldı.

Otomobilin altında can verdi! Geriye yürek burkan bu kare kaldı

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu bisikletiyle birlikte aracın altında kalan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil, bisiklet süren 13 yaşındaki Yusuf Bulut’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bulut, aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil altından çıkartılan çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Küçük çocuktan geriye olay yerinde bisikleti ve terlikleri kaldı. Araç altındaki bisiklet itfaiye ekipleri tarafından zorlukla çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. (İHA)

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