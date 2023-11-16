Otomobilin sahibine ulaşamayınca ilginç bir çözüm buldular! Gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Olay, dün Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Her hafta çarşamba günleri tezgah açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde, bir otomobil ile bir hafif ticari aracın park edildiğini gördü. Esnaflar, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı. Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgahlarını açtı.

TİCARİ ARACIN SAHİBİ GELDİ ANCAK...

Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı.

Araç sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı.

Ancak araçların etrafına açılan tezgahlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgahına çevirdi.

"GEÇ GELDİM BİRAZ, UNUTTUM" DEDİ! LAHANALARIN KALDIRILMASINA YARDIM ETTİ

Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur pazar yerine geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Onur, "Geç geldim biraz, unuttum" dedi.

Pazar esnafı yardım ederek lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.

(DHA)





