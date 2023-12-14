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  4. Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu! Cinayet şüphesi araştırılıyor

Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu! Cinayet şüphesi araştırılıyor

14.12.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de, Adem Aydoğan (65), park halindeki otomobilinde tabancayla omzunun arka kısmından vurulmuş halde bulundu. Aydoğan, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

Otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu! Cinayet şüphesi araştırılıyor

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi, caddede park halindeki otomobildeki kişinin baygın halde olduğunu gördü. Temizlik işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merminin giriş yeri sebebiyle cinayet şüphesi üzerinde dururken, otomobildeki kanın azlığı ve caddede herhangi bir silah sesinin duyulmamış olması nedeniyle olayın başka bir yerde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Ayrıca otomobilde herhangi bir mermi izi ve mermi de bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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