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Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

29.11.2020 00:57 | Son Güncelleme:
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Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Bursa'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine ağabeyi ve yengesini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokak’ta meydana geldi. Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabey- kardeş arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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