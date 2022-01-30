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Otoyolda seyir halindeyken alev alev yandı! TIR, demir yığınına döndü

30.01.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de otoyolda feci bir yangın meydana geldi. TIR, seyir halindeyken alev aldı. Yangın sonrası TIR'dan geriye demir yığını kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Adeta alev topuna dönen TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otoyolda seyir halindeyken alev alev yandı! TIR, demir yığınına döndü

Feci olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sayhan idaresindeki TIR'dan seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

PANİKLE KENDİNİ DIŞARIYA ATTI

Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı yolun sağına çekip panikle kendini dışarıya attı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR demir yığınına döndü. TIR'ın çekicisi tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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