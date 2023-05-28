Oy kullanmaya böyle geldiler! Onları gören yanlarına gelip fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için 60 milyondan fazla seçmen bugün sandık başına gitti. Burdur'da kamu kurumundan emekli Abdurrahman Uladı ile Serap Sargın, dikkat çeken kıyafetleri ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılanlar arasında yer aldı. Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapan Uladı alp, Sargın ise yöresel kıyafet giyip, Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Uladı ile Sargın, oy kullandıktan sonra bazı vatandaşlar ile de fotoğraf çektirdi.

"VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Abdurrahman Uladı, "Osmanlı Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapıyorum. Uzun yıllardır çeşitli etkinliklerde gönüllü görev alıyorum. Bu seçimde de alp kıyafeti ile oyumu kullanmaya geldim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

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(DHA)

