Oyun meraklılarına bilgisayarının performansını yükseltecek ekstra donanım ürünü önerileri

Bilgisayar oyunları da gitgide daha gerçekçi bir hâl alıyor. Özellikle üç boyutlu grafik konusunda ütopik seviyelere gelen oyunlarda, ışık hileleriyle âdeta gerçeğe yakın görüntüler elde ediliyor. Fakat bu güzel grafiklerin keyfini sürmek ve oyunda akıcı bir deneyim yakalamak için bilgisayarın bazı donanımlara sahip olması önem taşıyor. Ekran kartı, RAM, işlemci, hard disk gibi bazı parçaların yüksek performans sergileyebilmesi gerekiyor. Bilgisayarın iç donanım parçaları kadar dış donanımında yer alan monitör, klavye, mouse ve kulaklık gibi ekipmanlar da hem oyun performansını arttırıyor hem daha keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Gelin, rakiplerinize fark atmanızı sağlayacak ekipmanların yer aldığı listeyi beraber inceleyelim.

1. ASUS Geforce Rog Strix RTX3050 Gaming Ekran Kartı ile grafikler çok daha gerçekçi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

ASUS Geforce markasına ait olan ROG Strix RTX3050 Gaming Ekran Kartı, sunduğu üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. ASUS ROG yani "Republic of Gamers" serisinde yer alan ürün, tamamen oyuncular düşünülerek üretiliyor. İkinci nesil RT çekirdekleri birinci nesile göre 2 kat daha fazla performans sergiliyor. Ray tracing özelliği sayesinde gölgelendirmede de çok iyi bir gerçekçilik sunuyor. 2.7 slot yer kaplayan ekran kartının üzerinde yer alan üçlü fan sistemi, etkili soğutma sağlıyor. Bunun yanı sıra eğer GPU ısısı 42 derecenin altına düşerse otomatik olarak fanları durduruyor ve gürültü kirliliğini engelliyor.

2. Intel Core i9 10900KF Gaming İşlemci ile yepyeni bir deneyime hazır olun

Intel Core i9 10900KF Gaming İşlemci, ön belleği ile göz dolduran ürünlerden biri. İşlemciler bilgisayarın ana beyin noktası. Bu nedenle iyi bir işlemci bilgisayarın performansını tamamen değiştirebiliyor. Kötü bir işlemciniz varsa RAM ve ekran kartını değiştirseniz de yüksek performans almanız pek mümkün olmuyor. Intel Turbo Boost Teknolojisi'ne sahip olan ürün, gerek gördüğü zamanda işlemci frekansını arttırarak performans artışına gidiyor. Gerektiğinde de bu frekansı düşürerek enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Hyper Threading Teknolojisi ise işlemci çekirdeklerini sanal olarak bölerek tek seferde daha fazla işlem gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

3. ASUS Rog Strix B660-F LGA1700 ATX Gaming Anakart ile üstün teknolojiyle tanışın

Yüksek performanslı bilgisayara sahip olmak için öncelikle iyi bir anakart edinmek gerekiyor. Anakart; bilgisayarın ekran kartı, RAM, işlemci ve hard disk gibi donanımsal parçalarını birbirine bağlayarak veri iletişimi yapmasını sağlayan parçalara deniyor. Eğer anakart iyi bir seviyede olmazsa hem parçalar uyumlu çalışmıyor hem veri alışverişi yapılamıyor. Hatta çoğu anakart kendisinden üst seviyedeki diğer parçaları çalıştıramıyor. ASUS Rog Strix B660-F LGA1700 ATX Gaming Anakart; 12. nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemcilerle uyumlu. Çok çekirdekli işlemcileri desteklemek için yüksek alaşımlı bobinlere ve soğutma kapasitesini arttırmak için soğutma bloklarına sahip.

4. Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 32 GB RAM ile oyun keyfini katlayın

RAM, bilgisayarın "Random Access Memory" olarak adlandırılan birimi. Rastgele işlem birimi olarak çevrilebilen bu parça, bilgisayarın ön belleği olarak da adlandırılıyor. Bilgisayarın anlık olarak yaptığı işlemlerin geçici görevlerini üstleniyor. Bu sebeple de bilgisayarın işlem yapma hızı üzerinde direkt etki gösteriyor. Bilgisayar oyunlarından performans almak için yüksek kapasiteli RAM, her zaman etkili oluyor. Corsair markasına ait Dominator Platinum RGB DDR5 32 GB, yüksek performans sergiliyor. Patentli soğutma sistemi sayesinde etkili soğutma sunuyor ve çoklu işlemler ya da yüksek performans isteyen oyunları bile başarıyla çalıştırıyor.

5. MSI SSD Spatium M480 Disk ile tüm oyunlarınız güvende

Bilgisayarı yavaşlatan en büyük etmenlerden birisi, eski tip HDD hard diskler. Bu ürünler mekanik olarak yazma ve okuma işlemi yaptığı için sınırlı işlem hızına sahip oluyor. HDD hard disklere alternatif olarak geliştirilen SSD hard diskler, yüksek okuma ve yazma hızına ulaşabiliyor. Baş döndürücü hıza sahip olan MSI SSD Spatium Disk, 1 TB hafızaya sahip. Bu sayede birçok oyunu depolayabileceğiniz hafıza kartı, saniyede 7000 Mb'a varan okuma ve yazma hızlarına ulaşıyor. Hem veri aktarımı için performans sağlıyor hem oyunların daha hızlı yüklenmesinde etkili oluyor.

6. MSI Mag Coreliquid 240r V2 Argb 240mm İşlemci Sıvı Soğutucu ile ilk günkü performansı yakalayın

Bilgisayarların en büyük problemleri arasında ısınma sorunu yer alıyor. Eğer oyun oynarken bilgisayarınız performans düşüklüğü yaşıyorsa işlemcide ısınma sorunu oluşuyor olabilir. Bunu çözmenin yolu ise sıvı soğutma sistemlerinden geçiyor. 240 mm boyuttaki MSI Mag Coreliquid 240r V2 Argb 240mm İşlemci Sıvı Soğutucu'da 2 adet fan bulunuyor. Fanlar soğutma sıvısını, soğutma sıvısı da işlemciyi soğutuyor. Bu sayede işlemci ilk günkü gibi yüksek performansla çalışmaya devam edebiliyor. Böylece rakiplerinize fark atmanıza ve uzun saatler boyunca bölünmeden oyun keyfine devam etmenize yardım ediyor.

7. Samsung LS49AG950NUXUF Kavisli Oyuncu Monitörü ile gerçekçi sahneler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun eğer yeterince kaliteli bir monitörünüz yoksa oyunlarda istediğiniz performansı yakalayamayabilirsiniz. Bilgisayarınız size daha iyi bir görüntü ve performans sağlıyor olabilir ama siz farkında bile olmayabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için iyi bir oyuncu monitörü edinmek gerekiyor. 240 Hz'ye kadar ekran yenileme hızı sunan Samsung LS49AG950NUXUF Kavisli Oyuncu Monitörü, ekran kartınızın FPS değerlerinden maksimum seviyede yararlanma imkânı tanıyor. Aynı zamanda 1 MS tepki süresi ile ekrandaki geçişleri anlık olarak yansıtıyor. 49 inç genişliğindeki monitör, oyunlardaki her detayı yakalamanızı sağlıyor.

8. Corsair Cp-9020196 Rm850 80 Plus Gold 850W Güç Kaynağı ile yüksek verim elde edin

Corsair Cp-9020196 Rm850 80 Plus Gold 850W Güç Kaynağı, bilgisayarınızın tam performans çalışması için üretiliyor. Oyuncu bilgisayarları; güçlü ekran kartları, işlemci ve RAM gibi parçalar içeriyor. Bu parçaların yeteri kadar elektrikle beslenmesi gerekiyor. Eğer bilgisayarda yer alan bütün parçaların tam performans çalışmasını istiyorsanız o gücü sağlayacak bir güç kaynağı bulundurmakta fayda var. Ürün, 850 watt güç üretmesi ve 80 plus gold verimlilik sertifikası ile istediğiniz verimi almanızı sağlıyor. Aynı zamanda zero RPM fan özelliği ile düşük güçlerde fanı kapatarak sessiz bir çalışma ortamı sunuyor.

9. Steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye ile gamer odanıza renk katın

Günümüz bilgisayar oyunları genellikle tepki süresine dayalı oluyor. Özellikle online olarak MMO, RPG veya FPS oyunlarında hızlı olmak, büyük önem arz ediyor. Böyle durumlarda iyi bir gaming klavyeye sahip olmak, tepki süresi üzerinde direkt etki ediyor. RGB aydınlatmalarıyla gamerların vazgeçilmezlerinden biri olan Steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye, 20 milyon tuş darbesi garantisi sunuyor. E-spor oyuncularının tercihleri arasında yer alan model, oyun deneyimini ikiye katlıyor. Sessiz çalışan klavye, toza ve suya karşı da dayanıklı.

10. Razer DeathAdder Essential Optik Gaming Mouse ile konforlu oyun deneyimi

Profesyonel gamerların önem verdiği bir diğer nokta da yüksek performans sergileyen gaming mouselar. Gaming mouselar yüksek DPI oranı ile en ufak hareketi bile yakalıyor. 6400 DPI seviyesine sahip Razer DeathAdder Essential Optik Gaming Mouse, ergonomik tasarımıyla rahat kullanılıyor. Uzun saatler boyu oyun oynasanız bile bilek yorulması ve ağrı gibi durumlar yaşanmıyor. Hızlı tepkime süresiyle oyuncuların istedikleri performansı sunuyor. 10 milyon kere tıklanma garantisi olan ürün, 5 adet tuşu ile oyunlarda bir adım öne geçmenizi sağlıyor.