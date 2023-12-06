Oyun oynarken sağlığınızı ihmal etmeyin! Bu yılın en beğenilen oyuncu koltuklarını sizin için seçtik

Oyun tutkunları arasında popülerlik kazanan oyuncu koltukları, bilgisayar başında geçirdiğiniz uzun saatlerde size rahatlık ve konfor sunarak oyun deneyiminizin kesintiye uğramasına engel oluyor, aynı zamanda vücut sağlığınızı da destekliyor. Sizin için bu yılın en çok tercih edilen oyuncu koltuklarını seçtik, gelin keşfedelim.

1. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Oyuncuların rahat etmesi için tasarlanan Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu, kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önlüyor. Bu koltuğu güçlendirilmiş donanımı sayesinde uzun yıllar oyun oynarken kullanabileceksiniz. Boyun desteği de olan bu koltukla oyun oynamaya bayılacaksınız.

2. Rampage KL-R45 MASSIVE Oyuncu Koltuğu

Turuncu ve siyah renklerindeki Rampage KL-R45 MASSIVE Oyuncu Koltuğu rahatlığının yanında şıklığıyla da sevilen bir model. Boyun ve sırt desteği için yastıkları olan bu oyuncu koltuğuyla saatlerce oyun oynasanız da hiç yorulmayacaksınız.

3. Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu

Doğru oturma pozisyonuna sizi yönlendiren Uzay Ofis Z-Drive Oyuncu Koltuğu ile uzun saatler oyun oynamak hiç sorun değil. Dayanıklı malzemesiyle hep sizin yanınızda olacak bu koltuk ergonomik yapısı ve şık dizaynı ile kaçmaz.

4. GAMEMAX GMC-1810 BONZY Profesyonel Gaming Oyuncu Koltuğu

Profesyonel oyunculara özel bu koltuğun ekstra baş desteği var. Geniş oturma alanı da olan bu koltukla gece gündüz oyun başından kalkamayacaksınız. Rahatlığına hayran kalacağınız bu koltuğu hemen sepete atın.

5. HP OMEN Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Rahat oturma alanı, baş ve sırt desteği ile çok kullanışlı HP OMEN Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu odanıza çok yakışacak. Konforlu şekilde oyun oynamanız için bu koltuğun yaslanma eğilimi ve oturma yüksekliği ayarlanabiliyor. Oyun oynarken daha iyi bir duruş sağlayan bu koltuğu beğendiyseniz kaçırmayın.

6. Seduna Blade Mood Fab Antrasit Oyuncu Koltuğu

Şık tasarımıyla öne çıkan Seduna Blade Mood Fab Antrasit Oyuncu Koltuğu gri ve siyah renginde. Bel desteği bulunan oyuncu koltuğu ile oyun oynamak çok daha eğlenceli. Odanızın dekoruna tam uyacak bu koltukla oyun saatleri hiç bitmesin isteyeceksiniz.

7. Rebelx Oyuncu Koltuğu

Ekstra yastıklarıyla oyun oynarken rahat olmanızı sağlayacak Rebelx Oyuncu Koltuğu siyah şıklığını evinize getiriyor. Yüksek kaliteli kumaşıyla uzun yıllar eskimeyecek bu koltuk oyun oynarken en yakın yoldaşınız olacak.

8. XRANCER CROSS Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Rengine bayılacağınız XRANCER CROSS Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu'nun 180 derece ayarlanabilir sırt açısı var. 130 kiloya kadar taşıyabilen bu koltuk ergonomik tasarımı ile çok konforlu. Kaliteli süngeri ile oyunlarınızı rahatça oynayabileceksiniz. Terletmeyen kumaşı sayesinde ne kadar oturursanız oturun sizi rahatsız etmeyecek.

9. Asus ROG Chariot Core Oyuncu Koltuğu

Hafızalı köpükten baş yastığı ve bel desteği olan Asus ROG Chariot Core Oyuncu Koltuğu'nun 4D kol destekleri var. Eğilme mekanizması ve yükseltme özellikleri de olan bu koltuk hem şık hem konforlu. Sağlam yapısıyla beraber uzun yıllar oyun oynayacağınız bu koltuğu hemen sepete atın!

10. xDrive BORA Profesyonel Oyuncu Koltuğu

3D hareketli kolçakları olan xDrive BORA Profesyonel Oyuncu Koltuğu'nun kolçaklarını sağa ve sola, yukarı ve aşağı, ileri ve geri hareket ettirmek mümkün. Vücuda tam oturan tasarımı ile oyun oynarken hiç rahatsız etmiyor. Bel ve boyun minderleri de olan koltuğun suni derisi de oldukça dayanıklı.

11. EXVEGA Star Dark Night Isıtmalı Hoparlörlü Animasyonlu RGB Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu

150 kilo taşıyabilen RGB Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu'nun iskelet malzemesi çelik. Baş ve bel yastığında elyaf dolgu olan bu koltuğun ısıtma özelliği de var. Bel yastığında masaj özelliği de olan bu koltuk çok konforlu. Oyun oynarken size rahatlık verecek bu koltuğu kaçırmayın deriz!

12. XRANCER BIG BOSS Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu

180 derece ayarlanabilir sırt açısına sahip XRANCER BIG BOSS Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu'nun süngeri çok kaliteli. 130 kg taşıma kapasitesi olan bu koltuğun yüksek yoğunluklu ploretan iç süngeri var. Bel ve sırt kısmını mükemmel şekilde destekleyen bu koltuğun yüksekliği de ayarlanabiliyor.

13. NPO GC1001PW 2D Kolçaklı, Boyun ve Sırt Destekli Oyuncu Koltuğu

Pembe ve beyaz renklerindeki bu oyuncu koltuğu da çok tatlı. Hem sırt hem boyun desteği bulunan bu koltuğun rahatlığıyla oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Uzun süreli konfor sunan bu koltuk şık tasarımıyla da evinizin en güzel eşyası olacak!

14. XRANCER, PREMIO Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Oyun oynarken rahat edemiyorsanız XRANCER, PREMIO Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu tam size göre! Saatlerce oyun oynarken bu koltuk size rahatlık sağlayacak. Çift kolu sayesinde elleriniz de çok rahat edecek. Kolçakları da hareket edebilen bu oyuncu koltuğu kaçmaz.

Kaynak: Onedio

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





