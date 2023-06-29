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Oyun oynuyorlardı! 10 aylık bebeğin başına poşet geçirilince... Kahreden son

29.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kahreden bir olay meydana geldi. 10 aylık bebek, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada kafasına geçirilen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti.

Oyun oynuyorlardı! 10 aylık bebeğin başına poşet geçirilince... Kahreden son

İddiaya göre, Tokat’ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti.

ABLASI, ANNE VE BABASINA HABER VERDİ

Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 10 aylık Havva’yı Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı.

10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Tokat Oyun bebek

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