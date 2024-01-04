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  4. Oyuncak ayıdan çıkanlar şaşkına çevirdi! 'İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım verdi! Haberim yoktu'

Oyuncak ayıdan çıkanlar şaşkına çevirdi! 'İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım verdi! Haberim yoktu'

04.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri M.Y.E.’nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, “Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu” diyen M.Y.E., tutuklandı.

Oyuncak ayıdan çıkanlar şaşkına çevirdi! 'İsmini hatırlamadığım bir arkadaşım verdi! Haberim yoktu'

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda takibe alınan taksi, polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye uyruklu müşteri M.Y.E.’nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde 1825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli M.Y.E., gözaltına alındı.

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"HABERİM YOKTU"

Polis merkezine götürülen M.Y.E. ifadesinde, “Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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