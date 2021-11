Oyuncuları kuyruğa sokan siber saldırı!

Warcraft ile dünyaca tanınır hale gelen oyun şirketi Blizzard, bu kez bir oyunla değil, bir siber saldırı haberiyle gündeme geldi. Şirketin oyun istemcisi Battle.net, DDoS saldırılarına maruz kaldı. Neyse ki şirketten iyi haberler var.

Blizzard, DDoS saldırılarının sona erdiğini ve Battle.net'e tekrar giriş yapılabildiğini söyledi.

The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/XSV7UVlWlu

Ancak oyuncular, neredeyse bir saat süren saldırısı sırasında Overwatch, Call of Duty: Warzone, Hearthstone, Diablo'nun çevrimiçi özelliklerini kullanmak isterken ve daha fazlasını destekleyen çevrimiçi hizmete girmeye çalışırken ciddi sorunlar yaşadı.

[#BNet] We are currently experiencing a DDoS attack, which may result in high latency and disconnections for some players. We are actively working to mitigate this issue.