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Oyuncuları kuyruğa sokan siber saldırı!

25.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blizzard'ın oyun istemcisi DDoS saldırılarının hedefi oldu. Neredeyse bir saat süren saldırı sırasında Overwatch, Call of Duty: Warzone, Hearthstone ve Diablo gibi oyunlarda sorun yaşandı. Oturum açmayı başaranlar ise uzun süreli kuyruklara girdi.

Oyuncuları kuyruğa sokan siber saldırı!

Warcraft ile dünyaca tanınır hale gelen oyun şirketi Blizzard, bu kez bir oyunla değil, bir siber saldırı haberiyle gündeme geldi. Şirketin oyun istemcisi Battle.net, DDoS saldırılarına maruz kaldı. Neyse ki şirketten iyi haberler var.

BLIZZARD DDOS SALDIRISINI PÜSKÜRTTÜ

Blizzard, DDoS saldırılarının sona erdiğini ve Battle.net'e tekrar giriş yapılabildiğini söyledi.

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Ancak oyuncular, neredeyse bir saat süren saldırısı sırasında Overwatch, Call of Duty: Warzone, Hearthstone, Diablo'nun çevrimiçi özelliklerini kullanmak isterken ve daha fazlasını destekleyen çevrimiçi hizmete girmeye çalışırken ciddi sorunlar yaşadı.

Şirket oyuncuları saldırı sebebiyle hem Twitter hesabı hem de Battle.net istemcisi üzerinden bilgilendirdi. Aynı zamanda DownDetector'de kesinti raporlarının sayısının arttığı, binlerce kişinin Battle.net'in kapalı olduğunu bildirdiği ifade edildi.

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OYUNCULAR KUYRUĞA GİRDİ

Saldırı esnasında oturum açmayı başaran kullanıcıların ise 11 dakika gibi oldukça uzun süren kuyruklara sokulduğu görüldü.

Blizzard'ın son bilgilendirmesine göre DDoS saldırıları sona erdi ve oyuncular giriş yapmayı deneyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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