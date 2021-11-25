Oyuncuları kuyruğa sokan siber saldırı!

Warcraft ile dünyaca tanınır hale gelen oyun şirketi Blizzard, bu kez bir oyunla değil, bir siber saldırı haberiyle gündeme geldi. Şirketin oyun istemcisi Battle.net, DDoS saldırılarına maruz kaldı. Neyse ki şirketten iyi haberler var.

BLIZZARD DDOS SALDIRISINI PÜSKÜRTTÜ

Blizzard, DDoS saldırılarının sona erdiğini ve Battle.net'e tekrar giriş yapılabildiğini söyledi.

The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/XSV7UVlWlu — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) November 25, 2021

Ancak oyuncular, neredeyse bir saat süren saldırısı sırasında Overwatch, Call of Duty: Warzone, Hearthstone, Diablo'nun çevrimiçi özelliklerini kullanmak isterken ve daha fazlasını destekleyen çevrimiçi hizmete girmeye çalışırken ciddi sorunlar yaşadı.

[#BNet] We are currently experiencing a DDoS attack, which may result in high latency and disconnections for some players. We are actively working to mitigate this issue. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) November 24, 2021

Şirket oyuncuları saldırı sebebiyle hem Twitter hesabı hem de Battle.net istemcisi üzerinden bilgilendirdi. Aynı zamanda DownDetector'de kesinti raporlarının sayısının arttığı, binlerce kişinin Battle.net'in kapalı olduğunu bildirdiği ifade edildi.

OYUNCULAR KUYRUĞA GİRDİ

Saldırı esnasında oturum açmayı başaran kullanıcıların ise 11 dakika gibi oldukça uzun süren kuyruklara sokulduğu görüldü.

Blizzard'ın son bilgilendirmesine göre DDoS saldırıları sona erdi ve oyuncular giriş yapmayı deneyebilir.

