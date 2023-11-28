Özay Kartal, CHP'den Bodrum Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkanlıkları için aday adaylarının başvuruları da devam ediyor. CHP’nin önemli kaleleri arasında yer alan Bodrum’da da bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bodrum Academia Vakfı Başkanı ve İletişim Uzmanı Özay Kartal, Bodrum Belediye Başkanlığı için bugün resmen aday adayı olarak başvuruda bulundu. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı’na belgelerini teslim etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kartal şu ifadeleri kullandı:

“2400 yıllık kesintisiz yaşama ve görkemli bir tarihe sahip Bodrum, bugün geldiğimiz noktada bir yol ayırımındadır. İkincil konut cenneti mi olacağız, turizm cenneti mi olacağız, sandıkta Bodrum Halkı buna karar verecektir. Bodrum bu yerel seçimlerle ya bu görkemli tarihine yakışır şekilde yönetilerek, bugünün problemlerini çözmenin yanında geleceğini de 12 ay turizm hedefiyle planlayacak ya da plansız büyümesine devam ederek alt-üst yapı sorun sarmalında yaşanmaz bir yer haline gelecek.

BODRUM’UN YIL BOYU SÜRMESİ GEREKEN TURİZM POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bodrum Akdeniz çanağı turizminin incisidir. Rodos, Sicilya ve Malta gibi kış aylarında da turizm yapabilen markalar zincirine eklenmelidir. Doğal zenginlikleri ile yaz turizmini zaten yapmakta iken, kültür ve tarih potansiyeli ile 10 -12 ay turizm yapma olanağına da sahiptir. Bodrum’a yeni bir inşaat yükü getirmeden, mevcut potansiyeli ile bunu yapma olanağı vardır.

“HALİKARNASSOS SUR PROJESİ BUNUN EN SOMUT ÖRNEĞİ”

Toprak altında yatan hazinelerimiz için ürettiğimiz projeleri önümüzdeki günlerde görsel olarak sunacak ve bunun çok mümkün olduğunu halkımıza göstereceğiz. İlk etabını tamamladığımız Halikarnassos Sur projesi bunun en somut örneğidir. Bodrum, mevcut potansiyelini kullanarak, otel işletmecisine ve esnafına kış aylarında da refah sunma olanağına sahiptir. Alt-üst yapı sorunları, turizm kalkınma sorunlarımız, doğanın korunması ve vahşi inşaat, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama katılması, flora ve faunamıza ilişkin kapsamlı projelerimizi artık Bodrum halkıyla paylaşmaya başlayacağız.”

“PROJELERİMİZİ İLKELERİMİZİ, HALKLA PAYLAŞACAĞIZ”

30 yıldır Bodrum'da yaşayan bir Bodrum sevdalısı olduğunu belirten Kartal, “Birikimlerimi bu görkemli kentin görkemli tarihine yakışır bir şekilde hizmet verebilmek adına bu yarışa ve bu şenliğe dahil olmak istedim. Önümüzdeki günlerde ideallerimizi Bodrum’un görkemli tarihine yakışır şekilde yönetilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda projelerimizi ilkelerimizi, halkla paylaşacağız” dedi.

ÖZAY KARTAL KİMDİR?

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (ACADEMIA) Yönetim Kurulu Başkanı olan Özay Kartal İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. İngilizce eğitimini Churchill House School Of English’de aldı. 1993 yılından bu yana Bodrum'da yaşayan Özay Kartal turizm, reklamcılık ve yayıncılık sektöründe firma sahibi.





