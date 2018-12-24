Özbekistan-Tacikistan sınır koruma birlikleri ortak askeri konsey toplantısı

Tacikistan ve Özbekistan sınır birliklerinin ilk ortak askeri konsey toplantısı yapıldı.

Tacikistan Sınır Koruma Birliği Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Gülistan şehrinde, iki ülkenin sınır koruma birliklerinin ilk ortak askeri konsey toplantısı gerçekleştirildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Orgeneral Racabali Rahmonali ve Özbekistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Tümgeneral Ruslan Mirzayev'in başkanlığındaki toplantıda, sınır koruma birlikleri arasındaki iş birliği ele alındı.

Taraflar, iki ülkenin Afganistan ile sınırlarındaki durum ve gelişme eğilimleri konularında detaylı olarak fikir alış verişinde bulundu.

Tacikistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı olarak gelişmekte olduğu vurgulanan toplantıda, birliklerin 2018 yılı iş birliği planının uygulanması sonuçlarını gözden geçirildi, 2019 yılına yönelik iş birliği planı geliştirildi.

Eylül ayında iki ülke savunma bakanlıkları arasında ilk defa ortak askeri tatbikat düzenlenmişti.