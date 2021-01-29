Özcan Özel kimdir? CHP’den istifa etti! Özcan Özel kaç yaşında, nereli?

CHP içinde önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti. Bu önemli gelişmeden sonra istifanın nedeni ve Özel’in hangi partiye katılacağı merak ediliyor. Peki, Özcan Özel kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

İSTİFANIN NEDENİ...

Özcan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlığını belirtti ve CHP’den istifa etti. Yalova Milletvekili Özcan Özel ile beraber Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de istifa etti. Böylece CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düşmüş oldu. Konuyla ilgili bir süredir çeşitli iddialar da vardı. İstifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyordu.

ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir. Matematik öğretmeni olan Özel, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda matematik öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonrasında ise memuriyetten istifa eden Özel, özel bir dershanenin kurucu temsilciliğini ve müdürlüğünü yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yalova İli'nden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili seçildi. Özel, evli ve iki çocuk babasıdır.



