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  4. Özdağ'dan suikast iddiası! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: İstihbari bir bilgi söz konusu değil

Özdağ'dan suikast iddiası! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: İstihbari bir bilgi söz konusu değil

10.12.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kendisi için bir suikast ekibi kurulduğunu ve bunu MİT Başkanı Hakan Fidan'a ilettiğini belirtti. Özdağ'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir." dedi.

Özdağ'dan suikast iddiası! İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: İstihbari bir bilgi söz konusu değil

Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürdü. Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından üst düzey bir bürokratının kendisiyle temas geçtiğini söyledi. Bu kişinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ve Sedat Peker'e suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini" iddia eden Özdağ, bir mektup ile konuyu MİT'e ilettiğini ve konuyu kapattıklarını savundu.

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"HAKAN FİDAN TARAFINDAN SOYLU'YA YOLLANMIŞ"

Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.

Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu.

Başörtüsüne güvence sağlayan anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir soru üzerine Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden böyle bir pas verdiği benim için bir merak konusudur. Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü açması siyasetin muhalif karakteriyle ters düşmektedir. Erdoğan, kötü bir devlet adamıdır ama iyi bir siyasetçidir. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine böyle bir pas atarsa o da bunu değerlendirir."

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin, "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

"MİT İDDİAYI BAKANLIĞIMIZA GÖNDERDİ"

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir." (AA)

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