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  4. Özdağ sosyal medyada paylaşıp daha sonra silmişti! Hırsızlıkla suçladığı genç konuştu: Suriyeli değil Türk'üm

Özdağ sosyal medyada paylaşıp daha sonra silmişti! Hırsızlıkla suçladığı genç konuştu: Suriyeli değil Türk'üm

10.02.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enkaz çalışmaları sırasında bir Suriyelinin canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldığını ifade etmişti. Söz konusu olay gerçek olmayınca Özdağ yaptığı paylaşımı sildi. Özdağ'ın hırsızlıkla itham ettiği genç, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyorum" dedi.

Özdağ sosyal medyada paylaşıp daha sonra silmişti! Hırsızlıkla suçladığı genç konuştu: Suriyeli değil Türk'üm

Kahramaranmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde binaların yıkılmasına yol açtı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başlarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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CANLI YAYINDA HIRSIZLIK İDDİASI

Özdağ, Şanlıurfa'da devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bir Suriyelinin canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çaldığı yönünde bir paylaşım yaptı. Daha sonra olayın gerçek olmadığı ortaya çıkınca Özdağ paylaşımını sildi.

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"SURİYELİ DEĞİLİM, TÜRK VATANDAŞIYIM"

Özdağ'ın Suriyeli olduğunu ve hırsızlık yaptığını iddia ettiği o genç şunları ifade etti:

"Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Özdağ'ı Allah'ıma havale ediyorum. Bugün 'Suriyeli, hırsız' diye yalan iftira attı. Ben Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür afet bölgesine yardım götürüyoruz. Ben sadece telefonumu arka cebimden aldım, ön cebime koydum. Özdağ bu durumda bile siyaset yapıyorsun ya seni Allah'ıma havale ediyorum. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bütün hukuki yollara başvuracağız. Buradan gelecek maddi şeyleri, paraları depremzedelere harcayacağım."

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ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Akçakale nüfusuna kayıtlı A.B. olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir."

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