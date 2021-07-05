Bursa'da şoke eden anlar! Evin penceresini açık gören hırsız içeri böyle girdi

Olay, dün gece Kestel Kale Mahallesi Fırın Sokak’ta yaşandı. Plakasız otomobille önce sokağa gelen ve daha sonra etrafı inceleyen hırsız, Mustafa K.’nın yaşadığı dairenin açık camından girerek cep telefonu ve pantolonla beraber 1000 lira çalıp kayıplara karıştı.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsız evden kaçarken sokakta evin önüne park edilen aracın üzerine atladı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah uyandığında eve hırsız girdiğini anlayan Mustafa K., polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

