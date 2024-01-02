ÖZEL | Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan, Tunceli ve Hakkari'deki depremler sonrası 'İnsanı ürpertiyor' diyerek uyardı! Büyüklüğünü de depremin mevsimini de açıkladı

MYNET ÖZEL | Devrim Karadağ - Türkiye 2023 yılının hemen başında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Binlerce can kaybının yaşandığı depremlerin yıkıcı etkisi, üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala sürerken, uyarılar da gelmeye devam ediyor. 2024 yılına özellikle Tunceli ve Hakkari'de yaşanan peş peşe depremlerle giren Türkiye'de şimdi de "Yeni yılda deprem olur mu?" korkusu hakim. Uzmanlar son aylarda özellikle İstanbul için uyarılar yaparken; 2023'ün son günü Hakkari'de yaşanan depremler ise farklı bir endişeyi gündeme getirdi. 31 Aralık'ta 4.4; 3.5 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye dikkat çeken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Afrika kıtasının Anadolu'ya yaptığı baskıya dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, ilkbahara kadar büyük bir deprem beklediğini belirterek uyardı. "Gerginlik her yerde artıyor" diyen Ercan, "Sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliğin Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor." dedi.

Ercan, İstanbul için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Mynet'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"İNSANI ÜRPERTİYOR"

Görüntü odur ki Anadolu gergin çok. Ve bu gerginlik de her yer de artıyor. Biraz alışılmadık bir durum var. Aslında 4'lük depremler büyük depremler değil ancak, yurdun çeşitli yerlerinde arka arkasında 4'ün üzerinde depremler olması insanı ürpertiyor.

"İLERİDE DEPREM OLACAK YERLER ANLAMINA GELİYOR"

2011 Van depreminde gerginlik Hatay'a doğru kaydı diye belirtmiştim ve bu Bitlis kenet kuşağının devamı Hakkari'ye doğru gidiyor. Buradaki fay uzun bir süredir suskun. Burada bir deprem boşluğu var. Deprem boşluğu ileride deprem olacak yerler anlamına geliyor. Şimdi Hakkari'de arka arkaya depremlerin olmuş olması doğrusu beni düşündürdü.

"KIRILIRSA 7 CİVARINDA BİR DEPREM BEKLENİR"

Bu bölgede yer kabuğunun kalınlığı yaklaşık 43 km ve bu şu anda kırılmamak üzere direniyor. Ancak burada kabuğu kıracak kadar bir gerginlik birikmişse burada 7 civarında bir deprem beklenir. Burada bir zamanlama vermek mümkün değil ancak burası kırılmaya aday bir bölge.

"'BEN GELİYORUM' DİYOR"

Tabi ki her 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem beklemek yanlış olur. Ancak jeofizik anlamında diyor ki bize: Ben geliyorum!

TARİH VERDİ: İLKBAHARA GELMEDEN BİR DEPREM GÖRECEĞİZ

Şu veya bu şekilde sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Ama bu nerede olur onu şu anda bilemiyorum. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliği Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor.

Bunun ana kaynağı da Afrika kıtasının Anadolu'yu güneyden itme 'toslama' hızının artmış olması. Bu kaktırmalarda kırılma dirençlerini etkileyecek ve depremi yaratacaktır.

İSTANBUL'DA RİSK VAR MI?

İstanbul'da ise böyle bir olasılık bana göre yok. Bazı isimlerin 2023'a kadar deprem beklentilerine ben hiç katılmadığımı daha önce de söyledim. Böyle bir riskin olduğunu düşünmüyorum.





