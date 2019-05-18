(Özel) Gençler böyle torpil patlattı, kısa süreli panik yaşandı

Bursa’da gençlerin patlattıkları torpil mahalleyi ayağa kaldırdı. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa süreli panik yaşandı. Gençlerin torpil patlatmasının ardından kaçışı ve ekiplerin kısa süreli paniği güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Şible Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen 2 genç ellerindeki torpili patlatmak için sokak üzerinde uzun süre uğraştı. Vatandaşlara görünmek istemeyen ve bu yüzden torpili bir türlü patlatamayan gençler, sokak üzerinde bulunan bir apartman boşluğuna girdi. Burada torpili ateşleyerek kaçan gençler, paniğe neden oldu. Patlama sesi sebebiyle camlara çıkan mahalleli, apartman girişinde dumanlar olduğunu fark etti. Durumun polis ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede 3 itfaiye aracı, polis ve mahalle bekçileri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çaplı bir patlama meydana geldiği, çocukların kaçtığı belirlendi.