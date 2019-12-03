Özel güvenliğe sanal takip kolaylığı

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik hizmetlerinin uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde bürokratik işlemleri azaltmak için Özel Güvenlik Bilgi Sistem Otomasyon Projesi (ÖGNET) yazılımını geliştirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından geliştirilen ÖGNET yazılımı tamamlandı.
Yeni yazılım ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan fiziki unsurların en aza indirilmesi, bürokratik işlemler ile kırtasiyeciliğin azaltılması, denetimlerin, iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi hedefleniyor.
Yazılımla özel güvenlik hizmetleri ile ilgili bütün bilgilere online olarak erişilip, mevcut durumun ölçülebilir, kontrol edilebilir hale getirilmesi de amaçlanıyor.
Projenin kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile bağlı taşra birimleri, bu uygulama ile tüm iş, işlem ve denetleme faaliyetlerini güvenli ve verimli şekilde yerine getirebilecek.
Anlık olarak sistemden raporlama ve istatistik bilgilere ulaşılabilen ÖGNET'e, Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimleri de kurulan güvenli ağ ile erişim sağlayabiliyor.
ÖGNET ile sektörde bulunan 1359 özel güvenlik şirketi, 449 özel güvenlik eğitim kurumu, 161 alarm izleme merkezi, 320 il özel idare ve belediyelere bağlı şirket, 91 bin 647 özel güvenlik izni alan birimin tüm başvuru, bildirim ve değişiklik talepleri, eğitim almış 1 milyon 692 bin 163 özel güvenlik görevlisi adayı ile 324 bin 704 fiilen çalışan özel güvenlik görevlilerinin
sınav işlemleri, tüm bildirim ve başvuruları
elektronik ortamda yapılıyor.
Öte yandan kamu ve özel sektör çalışanı 398 bin 664 özel güvenlik görevlisine 10 aylık süreç içinde eğitim verildi.
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