Özel güvenliğe sanal takip kolaylığı

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik hizmetlerinin uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde bürokratik işlemleri azaltmak için Özel Güvenlik Bilgi Sistem Otomasyon Projesi (ÖGNET) yazılımını geliştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından geliştirilen ÖGNET yazılımı tamamlandı.

Yeni yazılım ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan fiziki unsurların en aza indirilmesi, bürokratik işlemler ile kırtasiyeciliğin azaltılması, denetimlerin, iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirilmesi hedefleniyor.

Yazılımla özel güvenlik hizmetleri ile ilgili bütün bilgilere online olarak erişilip, mevcut durumun ölçülebilir, kontrol edilebilir hale getirilmesi de amaçlanıyor.

Projenin kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile bağlı taşra birimleri, bu uygulama ile tüm iş, işlem ve denetleme faaliyetlerini güvenli ve verimli şekilde yerine getirebilecek.