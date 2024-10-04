Özel Harekat polisi çılgına döndü: Tekmeler savurdu, yerde sürükledi! Yumrukların da karıştığı görüntüler üzerine valilik devreye girdi

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Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında çıkan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışmayla başlayıp kavgaya dönüşen olayda polislerden biri, istasyon çalışanı C.A.C.'yi yerde tekmeleyip sürükledi. Her geçen dakika kızışan kavga görüntüleri sosyal medyada yayılırken Çankırı Valiliğinden yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

Akaryakıt istasyonunda yaşanan, tekme ve yumrukların konuştuğu kavga Çankırı Valiliğini harekete geçirdi. Özel Harekat Polisleri ile akaryakıt istasyonu görevlileri arasında tartışmayla başlayıp arbedeye dönüşen olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Görüntüler ağızları açık bıraktı.

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TARTIŞMA KIZIŞTI, YUMRUK VE TEKMELER KONUŞTU

Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. ile çıkan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.

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YERDE TEKMELEYİP SÜRÜKLEDİ

İşyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir özel harekat polisinin, C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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ÇANKIRI VALİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Konuyla ilgili Çankırı Valiliği’nden şu açıklama yapıldı:

“03.10.2024 Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir petrol istasyonunda Özel Harekat Polisleri ile petrol istasyonunda çalışan görevliler arasında bir tartışma ve arbede yaşanmış olup konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Olaya karışan ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga akaryakıt istasyonu Özel Harekat
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