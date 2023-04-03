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Özel hastanede büyük skandal: Bel fıtığı ameliyatı sonrası genç kadın hayatını kaybetti! 'Yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma

03.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp, hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ihmal iddiaları ile ilgili idari soruşturma başlatırken, hastaneden ise konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Özel hastanede büyük skandal: Bel fıtığı ameliyatı sonrası genç kadın hayatını kaybetti! 'Yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma

İstanbul'da inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikayeti olan eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi. 20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı. Operasyondan sonra Kaya, fenalaştı. Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, Kaya'ya yanlış kan verildiğini belirtip, aileyi haberdar etti. Burada 7 gün tedavi gören Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti.

Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü hem hastane yönetimi hem de görevli 2 hemşire hakkında idari soruşturma başlattı.

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‘BİR HEMŞİRE BENİ ARADI, YANLIŞ KAN VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Operasyon sırasında kana ihtiyaç duyulduğunu belirten Emrah Kaya, "Eşimin 0 Rh pozitif olan kanı yerine görevli hemşireler, 2 ünite A Rh pozitif kan vermiş. Ameliyattan sonra eşim acı çekiyordu, kanaması da vardı. Bunda da bilgimiz olmadı. Doktorlar, narkoz etkisi olduğunu bize söylediler. 4'üncü güne kadar eşime kan verdirdim. Sonra aynı hastanede görevli bir hemşire beni arayarak, hastaya yanlış kan verildiğini anlattı. Bu durumu hastane yönetimine anlattım. Onlar da bilgilerinin olmadığını söylediler. Bizi aptal yerine koydular. 7 gün sonra eşimi YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürdüm. Buradaki doktorlar da bize geç kaldığımızı söylediler. Eşim 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Eşimin ölümü ile ilgili ihmali olanlar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Hastane yönetimi olayı örtbas etmek için bize bilgi de vermedi. Bu olayın takipçisi olacağım. Suç duyurusunda bulunduktan sonra hastane yönetimi 2 hemşire hakkında idare soruşturma başlatmış. Görevden alındıklarını bize söylediler. Adalet yerini bulmasını istiyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Eşim ihmal sonucu öldü, geride 2 çocuğunu bıraktı" dedi.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Makbule Kaya'ya operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddialarıyla ilgili haberlerin basın yayın organlarında yer almasının ardından, Özel Lokman Hekim Van Hastanesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan ve kurumumuza yönelik haksız ithamları içeren haberlerle ilgili; hastamız Makbule Kaya'nın hastanemizde tedaviye kabul edildiği ilk günden itibaren sağlığına kavuşması için özveriyle mücadele edilmiştir. Süreç hastane yönetimimiz ve ilgili uzman hekimlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmiştir. Konu ile ilgili, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatılmış, hem iki çalışanın iş akdi sonlandırılmış, hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sağlık Müdürlüğümüz de süreçten haberdar edilmiştir. Gerek hastanemizin, gerekse daha sonrasında tedavisine devam edilen Üniversite Hastanesi'nin tüm gayret ve çabalarına rağmen, hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Merhumeye Allah'tan rahmet ve kederli ailesine de başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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(DHA)

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